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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutladı.

29 Nisan 2020, Çarşamba 20:05 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum."



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