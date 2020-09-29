Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı mesajı yayımladı.

29 Eylül 2020, Salı 18:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

ANKARA (DHA)


İlgili Haberler
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah öldü


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Büyükada’nın Viranbağ’ında
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
"Minsk Grubu" denen komedi
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama