Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı mesajı yayımladı.
29 Eylül 2020, Salı 18:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum" dedi.
ANKARA (DHA)