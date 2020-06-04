Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Sarrac'tan basın toplantısı. İki lider görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalrından satır başları şu şekilde:

Çeşitli tıbbi ve koruyucu malzemelerle Libya'yı yalnız bırakmadık. Amacımız dost ve kardeş Libya halkının tamamının yeniden aynı idealler ve siyasi birlik etrafında toplanmasına katkı sağlamaktır.

Sayın Sarra ile Libyalı kardeşlerimizin refahına katkı yapacak verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin önceliği bir an önce Libya'nın istikrara kavuşmasıdır

Mevcut krizin başından bu yana söylediğimiz gibi çözüm ancak BM himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir siyasi süreçle tesis edilebilir.

Altını çizerek söylüyorum darbeci Hafter ifadesini kullanıyorum, bunu boşuna kullanmıyorum. hafter yakın zamanda Libya siyasi anlaşmasını reddedip, ülke yönetimini üstlendiğini açıklayarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Tabi Hafter'i bir kenara koymak mümkün değil gibi bir anlayışla yaklaşım gösteren ne yazık ki devlet başkanları veya devlet temsilcileri de var. Onlara tekrar hatırlatıyoruz. hiçbir zaman Libya halkının sorunlarıyla ilgilenmeyen ve Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz.

Bu kişi ve buna destek sağlayanlar barışın önündeki en büyük engeldir.

Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan gölüne koyanları tarih yargılayacaktır.

Milli mutabakat hükümetinin son dönemde kazandığı başarıları ise biz de takdirle takip ediyoruz.

Yaptığımız görüşmede Libyalıların hayatını olumsuz etkileyen ablukanın kaldırılması gerektiğini de ele aldık.

Darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü, daha fazla silah almak ve lejyoner toplamak için kaçak yollardan satmak istemesini yakından izliyoruz. Tüm aktörlere gereken adımları atmaları yönünde çağrımızı tekrarlıyoruz.

Libyalıların refahı için kullanılması gereken petrolün darbeciler tarafından satışına izin verilmemelidir.







