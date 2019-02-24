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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Mabel Matiz'i telefonla arayarak başsağlığı mesajı iletti

24 Şubat 2019, Pazar 21:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca’yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca dün hayatını kaybetmişti.


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