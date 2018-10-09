İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Macaristan hükümetine iş adamlarımıza "Biz Macaristan'ı yabancı bir ülke olarak görmüyoruz. Orta Asya'ya uzanan kadim dostluğumuz var.

MACARİSTAN'A TEKLİF

Türkiye Macaristan ilişkilerinde muazzam bir ivme yakaladık.verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye, Macaristan işbirliği ile Afrika'da ortak yatırıma girelim.

"MACARİSTAN'I EKONOMİK BİR ÜS OLARAK GÖRÜYORUZ"

Macaristan'ı çok önemli bir ekonomik üs olarak görüyoruz. Macaristan, çok sayıda Batılı yatırımcının ilgisini çektiğini biliyoruz. Macaristan'ı ticaret üssü ve en önemli geçiş noktalarımızdan biri olarak görüyoruz. Avrupa'ya ihraç konusunda bir merkez haline gelmeli.

"2023'TE İHRACAT HEDEFİMİZ 500 MİLYAR DOLAR"

Son 16 yıldaki projelerle ülkemizin alt yapısını daha da güçlendirdik. Yeni Havalimanı'nın tüm etapları devreye girince 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük 3 havalimanından biri olacak. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımız, 165 milyar dolara ulaşmıştır. 2023'te 500 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz.

"TÜRK EKONOMİSİNİ KİMSE ÇÖKERTEMEYECEK"

Mülteci meselesinin çözülmesinde uluslararası toplum sorumluluklarını yerine getirmedi. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini kimse çökertemeyecek.