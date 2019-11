Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Bu ifadeler senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Tüm üniversitelerimizin faaliyetlerine uygun mekanlarda hizmet vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul'da yetersiz şartlarda hizmet veren üniversitelerimize külliyelere kazandırmak için çalışıyoruz.

"Türkiye dünya çapında bir eğitim yuvası olacak"

Eğitim-öğretime yapılan yatırımların neticesine almak zaman ister. Yönetenler olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getirildi. Şimdi sıra hocalarımızda. Türkiye'deki üniversiteleri dünya çapında bir eğitim yuvası haline getirmek hocalarımızın çabalarına bağlıdır.

"Üniversitelerimizin övünç kaynağı olmasını istiyoruz"

Uluslararası listelerde göğsümüzü kabartacak sayıda üniversitemizin yer almasını istiyoruz. Dünyadaki rekabet medeniyet mücadelesinde öne geçme mücadelesidir. Üniversitelerimizin başarıyla ülkemizin en büyük övünç kaynağı olmasını istiyoruz.

Ülkemizde yıllarca şark ve garp medeniyetleri tartışması yapılmış, bunlar birbirinin karşıtı gibi gösterilmiştir. Milletimizin kadim değerleri bazı çevreler tarafından medeniyet yolunda en büyük engel olarak görülmüştür. Halbuki bu coğrafya her türlü ilme açıktır. Ülkemizde ilim pınarlarının neden gürül gürül akmadığının muhasebesini yapıyoruz.

"Artık tuzakları bozan bir Türkiye var"

Bu coğrafya, inancıyla ilgili hassasiyetlerine dokunulmaması şartıyla her imkanı, her değeri, her birikimi kucaklama kültürüne sahiptir. Kendimiz olmayı, üretmeyi bırakıp başkalarına benzemeyi hayatımızın merkezine koyduğumuz gün kaybetmeye başladık Yeniden düşünmeşe, yeniden üretmeye, yeniden ilim sancağını en yükseğe taşımaya hazır olmalıyız.

İçerden birileri sürekli kriz tellallığı yapmaya devam etse de birileri tökezlememizi beklese de hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Kazandığımız her başarı bir sonraki hedef ulaşma kararlılığımızı perçinleştiriyor. Artık tuzakları bozan bir Türkiye var.

"Türk kardeşleri Arnavutluk'ta 500 konut inşa edecek"

"Arnavutluk'ta deprem oldu. Arnavutluk'a, inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ olarak en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak ve 500 konutu Türk kardeşleri olarak inşa etmiş olacağız. İşte bu medeniyetimizin bize yüklediği mesuliyettir. Türk kardeşleri Arnavut kardeşlerine 500 konutu inşa edecek. Bir ayrım var mı? Yok. Bizim kardeşlik hukukumuz var. Birilerini beklemeyeceğiz. Konutlarımızın inşaatlarını bir an önce yapacak ve kısa zamanda kış mevsiminde zorda kalanlara, darda kalanlara, yardım elimizi uzatacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal'in "Sana senden gelir bir işte dad lazımsa/Zaferden ümidin kes gayriden imdad lazımsa/Yüksel ki yerin bu yer değildir/Dünyaya gelmek hüner değildir/Bize gayret yaraşır, merhamet Allah'ındır/Hükmü ati ne fakirin ne de şeyhin şahındır." beyitlerini alıntılayarak, "Biz Türkiye'yi gayrıdan ümit beklemek yerine kendi gücü ve inancıyla yoluna devam eden bir ülke haline getirdik. Şayet bu büyük değişimi gerçekleştirememiş olsaydık, ne demokrasimizi güçlendirebilirdik ne ekonomik saldırılar karşısında bu denli direnç gösterebilirdik ne de sınırlarımıza dayanan teröristlerin başını ezebilirdik." diye konuştu.

Macron'a sert sözler

Türkiye'yle ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını ifade eden Erdoğan, bugün gazetelerde yine okuduğunu, bunun son örneğinin NATO tartışmaları olduğunu kaydetti.

Erdoğan, 3-4-5 Aralık'ta İngiltere Londra'da NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha orada gitmeden birileri bir şeyler konuşmaya başladı. Hiç risk almayan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler Türkiye'nin kendi hakkını, hukukunu, sınırlarını, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor. Hele hele bunların içinde Fransa Cumhurbaşkanı, son açıklamaları, bu hastalıklı, bu sığ anlayışının örneklerinden biridir. Ne diyor, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir.' Sayın Macron bak, Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Sen bir defa NATO'ya karşı yerine getirmen gereken vecibelerin yerine getirmiyorsun. Hava atmaya gelince hava atıyorsunuz. NATO'ya ödemen gereken paraları bile doğru dürüst ödemezsin, ama hava atmaya gelince hava atarsın. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak-çıkarmamak. Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı? Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir oldu bittiye gitmediğini en iyi kendisi biliyor. İşte buyur, şimdi biz Libya'nın resmi yönetimiyle imzalarımızı attık. Şu anda artık Türkiye-Libya Akdeniz'de ortak işbirliğine girebilecek noktaya bu anlaşmayla geldi. Ne diyeceksin. Kimse sana bakmıyor, henüz daha acemiliğin var, bunları gider. Bunu gidermeden bu işler olmayacak."

Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik tehditleri ve bunlara karşı verilecek cevapları herkes gibi Fransa Cumhurbaşkanına da defalarca anlattığını dile getirerek, ancak anlamadığını, çok tecrübesiz olduğunu söyledi.

"Ne işin var Suriye'de? Ne yapıyorsun sen orada?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron'un terörle mücadelenin ne olduğunu da bilmediğini, bu nedenle Sarı Yelekliler'in bütün Fransa'yı işgal ve istila ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Niye çözemiyorsun? Hadi çözseydin. Çözemezsin. Onların hakkını, hukukunu, kendi vatandaşın değil mi? Koruyamıyorsun, koruyamazsın. Ülkemizin bu konudaki haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de tırnak tutturmaya çalışan Fransa'nın ta kendisidir. Senin Suriye ile ne işin var. 911 kilometre Suriye'yle sınırımız var, Adana Mutabakatı denilen bir anlaşmamız var. Bizim Suriye'ye girme hakkımız terörle mücadelede var. Peki senin hangi anlaşmayla oraya girme hakkın var. Ne işin var Suriye'de, ne yapıyorsun sen orada? Koalisyon güçleri diyorsan, biz aynı zamanda koalisyon güçlerinin de içindeyiz. Ama senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de oraya zaten davet etmiş değil. Durumdan vazife çıkardınız, geldiniz, girdiniz oraya. Yaptığınız iş bu. İstediğiniz kadar hoplayın, zıplayın. İstediğiniz kadar eveleyip, geveleyin eninde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına, güvenlik ihtiyaçlarına, terörle mücadelesine saygı duyacaksınız. Bunun başka çıkışı yok. NOTA için Fransa ne anlam ifade ediyor bilemeyiz, ama Türkiye hem askeri katkısı hem siyasi desteğiyle bu kurumun en önemli üyesidir. Ülkemiz bu stratejik önemiyle en çok Avrupa'nın korunmasına katkı veriyor."

"Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir"

Şayet Türkiye olmazsa dünyanın dört bir tarafındaki teröristlerin Avrupa'ya yığılacağını ifade eden Erdoğan, "Bölgemizde mücadele ettiğimiz tehditlerin doğrudan Avrupa'ya yöneleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir. Ülkemiz güvende değilse Avrupa'nın güvenliğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu asla unutulmamalıdır. Bunun için Fransa başta olmak üzere ülkemizin güvenlik kaygılarına duyarsız kalan, hatta tam tersi işler yapmaya çalışanlara bu gerçekleri bir kez daha hatırlatıyoruz. Neyse ki NATO'da, Avrupa'da aklıselim sahibi mantıklı, tutarlı, tecrübeli siyasetçiler var da Fransa'nın sergilediği türden hezeyanlar anlamsız kalıyor." ifadelerini kullandı.

"Hala topraklarımıza yönelik alçak saldırılar oluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'den topraklarına yönelik tehditler tamamen bitene, bölgedeki son terörist de imha edilene kadar harekatlarını sürdüreceğini kaydetti. Televizyonlarda Kandil'deki terörist başlarının teröristlerle ne tür pozlar verdiğinin görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, en son en önemlilerinden biri olan kadın terörist ile yanındaki 6 teröristin vurulduğunu anlattı.

Şu anda gerek ordunun, gerek bu noktadaki silahlı güçlerin, bu bölgedeki SİHA'larla, F16'larla yapılan operasyonlarla çok farklı bir gündem ortaya konulduğunu dile getiren Erdoğan, "Ülkemize verilen ancak şu ana kadar tutulmayan sözler için ilanihaye bekleyecek değiliz. Hala topraklarımıza ve himayemiz altındaki bölgelere yönelik alçakça saldırılar oluyor. Daha önceki gün sınır karakolumuzdaki askerlerimiz şehit edildi. Aynı şekilde Tel Abyad'da bombalı araçla 17 masum sivil maalesef şehit edildi. Benzer terör eylemleri Rasulayn ve diğer bölgelerde yaşandı. Bu duruma seyirci kalacak değiliz. Güvenli bölgeden ve ötesinden ülkemize yönelen tehditler makul bir sürede bertaraf edilemezse bu işi bizzat kendimiz yapmakta tereddüt göstermeyiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istikbali ve istiklali söz konusu olduğunda, sözlediği her şeyi yapacak gücü, kararlılığı ve imkanı olduğunun herhalde artık iyice görüldüğünü, kabul edildiğini vurguladı.

Temeli atılan eserin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesi temennisinde bulunan Erdoğan, mimar Hilmi Şenalp ve diğer çalışanlara teşekkür etti. Müteahhit firmanın da yoğun bir çalışma yaparak süratle eseri bitireceğini dile getiren Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ilk etabın ne zaman biteceğini sordu. Kurum'un 2023'te tamamlanacağını söylemesi üzerine Erdoğan, "Hilmi bey biter mi? İnşallah, maşallah deme. Sen bazen mimari noktada işi ağırdan alabiliyorsun. 2023'ün ne zamanında. 2023'ün sonuna kadar dediğinde olmaz. Bunu yazılı kayda almanız lazım. Yazılısını göreceğim. Hem müteahhit hem mimarlarımızın altta imzaları olsun." diye konuştu.