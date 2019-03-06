İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kayısı diyarı Malatya'nın tüm ilçelerine, mahallelerine sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. 10 ayın ardından yeniden Malatya'dayız. 10 ay sonra sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bizim siyasi anlayışımız bellidir. Bizde hizmetkarlık vardır. Bizde sandıktan çıkan her oya sorumluluk olarak bakmak vardır. Zaferlerimiz büyüdükçe tevazumuz da büyüdü. CHP, sözde İYİ Parti, HDP ve Saadet. Dörtlü çeteye sandıklarda Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?

"SON BİR VİRAJ KALDI"

Son bir viraj kaldı. 31 Mart'ı da yine zaferle neticelendirmemiz gerekiyor. 31 Mart'ta sizden yine tarihi bir destek bekliyoruz. Malatya'dan sandıkları patlatmasını bekliyoruz. 31 Mart'ta sandıklara gözünüz gibi bakmanızı istiyorum.

"CHP CEHALETLE GAFLET, GAFLETLE İHANET ARASINDA GİDİP GELİYOR"

Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruyla nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir bile geliştirmiyorlar. Bırakın mücadelemize destek vermeyi, çoğu zaman menfaatlerimizi korumak için attığımız adımlardan rahatsız oluyorlar. CHP, cehaletle gaflet, gafletle ihanet arasında gidip gelmektedir. Biz CHP'nin düzelmesini beklerken çok daha vahim hatalar yapıyorlar. Mevcut yönetimiyle CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan koç başına dönmüştür. Bay Kemal şimdi de terör örgütünün başındakileri yanına aldı.







