İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Anadolu’nun en doğusundaki Malazgirt’te açtığımız bu coğrafyanın kapılarını sadece 3-4 yıl sonra batıdaki İznik’te yeni bir devlet kurarak ebediyen mühürledik. Uzunca bir süre milletimizi kendi iç meseleleriyle uğraştırarak kültürlerinden koparmaya çalışanların senaryolarını boşa çıkardık.

Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bırakarak çıtayı daha da yukarıya taşıdık. Yaklaşık yarım asır sonra inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır.

Asıl fetih gönüllerin fethidir, zihinlerin fethidir. Ecdadımızın asırlar boyunca huzurla, güvenle yönettiği coğrafyalar maalesef ki bugün zulüm ve sefalet içinde kıvranıyor. Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkı söylemekten alıkoyamaz. Diyarbakır’da yavrusu kaçırılıp öldürülen, diğer yavrusu da ellerinde esir olan annenin günlerdir yaptığı eylemi. Biz dik duracağız. Bu insanların yavruları istismarına izin vermeyeceğiz. Suriye’de katliam var, yıkım var. Her gün masum kanı döküyor. Bugün Kudüs’te, Filistin’de zulüm var. Haydut devlet, üç dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudus’ü hoyratça gaspa çalışıyor. Arakan’dan Keşmir’e her yerde Müslümanlara yönelik tehditler devam ediyor. Daha dün yakın bir tarihte Balkanlardan Karabağ’a farklı coğrafyalarda yaşanan katliamları unutmadık.

Ellerinden gelse ülkemizde de aynı şeyi yapmak isteyen alçakları da unutmadık. Evlerimizin kapısına getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımızın ötesine taşımış durumdayız. İnşallah bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız. Bin yıldır kanla ve terle yoğurarak vatan kıldığımız bu topraklar inşallah yeniden dirilişimize şahitlik edecektir."

Gazi Mustafa Kemal’in Çanakkale ruhunu yaşatmakta kararlı mıyız? Bugün Türkiye tarihinden aldığı güçle her alanda büyük bir mücadele içindedir. FETÖ’cü hainler bir hain darbe girişimiyle ülkemizi işgale yeltendiklerinde karşılarında bir milleti buldular. Buradan mücadeleye verdiği samimi desteği için sayın Bahçeli’ye ve heyetine teşekkürü bir borç biliyorum. Diğer partilerden ve toplumun her kesimden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu kutlu mücadelenin içinde yer almayanlar var. Siyasette, sporda, sanatta, kültürde… Farklı tercihler saygıyla karşılanır. Ancak konu bekamız olunca farklı saflarda yer almanın saygıya layık bir tarafı yoktur.

Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederken siz söyleminizle onların değirmenlerine su taşırsanız bunun adı başka bir şey olur. Ana muhalefetin başı ‘’Türkiye’nin Ortadoğu’da ne işi var’’ diyor. Bizlere ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak, saldırılacak, bizim orada ne işimiz var. Sen bu işleri anlamıyorsun. Biz oradayız, orada olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Atatürk’ün partisiyiz diyeceksin, öte taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin. Biz Adana mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz.

Dün Trabzon’da CHP yönetimine samimi bir çağrı yaptık. Bu partinin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz.

Ege’de ABD, İngilizler, Fransızlar var. Ama orada tek ülke yok. Türkiye orada yokmuş. Herhalde bu zat bakar kör. Bizim orada sondaj gemilerimiz var, sismik araştırma gemilerimiz var. Orada fırkateynlerimiz var. Silahlı hava araçlarımız her an hazır vaziyette. Bunu görmüyor. Nedir o? Fatih, Yavuz, devasa ay yıldızlı bayrağımız var. Bay Kemal herhalde bizim ay ve yıldızımızı da bilmiyor. Öğreteceğiz. Lafla biz Atatürk’ün partisiyiz olamaz. Sen bitmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz. Benim milletim bizim Doğu Akdeniz’de neler yaptığımızın hesabını soracak. Hiç kimsenin milletimizin birliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yoktur.

İçeride ve dışarıda teröristleri inine kadar kovalamaya devam edeceğiz. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Önceliğimiz diplomasi, netice alamazsak kendi planlarımızı hayata geçiririz.

Şu anda SİHA’larımız, İHA’larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi, tahkimatlar imha ediliyor. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesine geçtiğimizde durumu yakından görme imkanına kavuşacağız.

İdlib’de rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar var, yarın Putin ile görüşeceğiz. İnşallah bu sıkıntıları da kısa sürede ortadan kaldırmış olacağız. Irak tarafında da çok önemli adımlar atıyoruz. Irak merkezi hükümeti, kuzeydeki yönetim yanında İran’la işbirliği halinde yürüttüğümüz operasyonlar herkes açısından olumlu gelişmeler doğuracaktır."



