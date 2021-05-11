Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Kralı ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Kralı ile kritik görüşme

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Kralı ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

11 Mayıs 2021, Salı 13:53 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında, tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malezya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

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