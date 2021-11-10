Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a başsağlığı telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşi vefat eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi.
10 Kasım 2021, Çarşamba 20:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş’ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
AA
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN