İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu şehrin bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Sadece 1 yılda 3. kez Mardin'e geliyorum. Bugüne kadar bırakın cumhurbaşkanını başka kim geldi 1 yılda 3 kere sizinle gönül birliği yaptı? Biz Mardinli kardeşlerimizi muhabbetle seviyoruz. Bu şehirdeki her bir eserin verdiği mesaj başkadır. Kartal yuvası diye de bilinen Mardin Kalesi bu topraklardaki kudretimizi anlatır. Tarihi camilerimiz asırlardır kimsye boyun eğmediğimizi anlatır.

"ÇUKUR AÇTILAR"

Son 17 yılda Mardin'e 28 katrilyon liralık yatırım yaptık. 60 bin metrekare millet bahçesi yaptık. Anne, baba, yavrularınızı alıp orada eğleneceksiniz. Oralarda yemyeşil her türlü güzelliğin içinde dinleneceksiniz. Bu sizin hakkınızdı. Terör örgütlerini destekleyenler çukur açtılar. Benim vatandaşıma hayatlarını zehir ettiler. Çukur eylemleri esnasında 240 kilometrelik tahrip edilmiş cadde ve sokağı yeniden biz yaptık.