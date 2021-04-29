Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Açılışını yaptığımız patlayıcı tesisiyle yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve boran 105 taşınabilir OBÜSlerin ülkemize, savunma sanayimize, TSK'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Eskilerin hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu sela diye ifade ettikleri gibi barışı korumanın yolu her türlü saldırıya hazırlıklı olmaktan geçiyor. Bu alanda dünyanın önünde olduğumuz dönemleri yaşadık ancak daha sonra savunma sanayimiz gerilemiştir.

Sultan 2. Abdulhamid döneminde yerli silah sanayi için atılan adımlar Cumhuriyet'in ilk yıllarının ardından yerini atalete bırakmıştır. İstiklalin yolunun asker sayısı kadar hatta ondan daha ziyade silahı, teknolojisi ve eğitimiyle güçlü bir ordudan geçtiği bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Son 19 yıldır savunma sanayimizi her alanda yüksek teknolojiye, araştırma ve geliştirmeye dayalı yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık.

Memur ve esnafa müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılacağını söyledi.

"KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.

Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak.

Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir.

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021'e kadar erteliyoruz.

Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz.

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz."



