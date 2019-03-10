İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bayrağımızı yakmaya yıkmaya çalışanları gördük. Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor. Önceki gün Taksim'de CHP'nin ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir güruhun ezanı ıslıklarla yaptığı saygısızlığı gördünüz değil mi? Bu CHP'nin tarihi ezan ve cami konusunda hoyratlıklarla doludur. Ama Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir.

"İSTİKLAL VE İSTİKBALİMİZE SALDIRIYORLAR"

31 Mart'ta meseleyi basitleştirmeye çalışanlar asıl niyetlerini böyle görüntülerle ortaya çıkartıyor. Biz gönül belediyeciliği diyoruz. Biz belediye işi gönül işi diyerek herkesi kucaklayan bir yönetim tayin ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak istiklal ve istikbalimize saldırıyorlar. Şuanda CHP kiminle ortak? HDP, sözde İYİ Parti, Saadet. Dörtlü bir çete. Bunlar ortak oldular. İşte asıl kimlikleri bunların bayrak düşmanlığı. Bu Bay Kemal Avrupa'da yaptığı ziyarette Alman Parlamentosu'nda YPG paçavrasını çıkarıp gösteren kadınla yan yana fotoğraf veriyor.

"EZANA SAHİP ÇIKMAYAN ÜLKEYE DE SAHİP ÇIKMAZ"

(HDP'li vekillerin sözleri üzerine) Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Ne diyor bu eş başkan Kürdistan'da oylar falanca partiye, Batı'da AK Parti ve MHP'ye oy yok. Tek ittifakları ezan ve bayrak düşmanlarıdır. Bayrağımızı bile asmıyorlardı. Bay Kemal kimlerle ortaksın bunu öğren. Ezana hürmet etmeyen, bayrağa hürmet etmez. Ezana saygısı olmayanın bu millete saygısı olmaz. Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz.

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. CHP dokuz kere seçime girmiş, Şimdi onuncusunda...

Mersin'e 1300 yataklı şehir hastanesi kazandırdık. 6 sağlık tesisimizin yapımı sürüyor. 3 bin 923 konut projesi hayata geçirildi. İmar barışı ile 248 bin kişinin sıkıntısı çözüldü. Mersin'e 261 km bölünmüş yol yaptık. iki yat limanı kazandırdık, yeni bir yat limanı çalışmalarına başladık. Turizmi geliştirmek için 4 katrilyonluk yatırım yapıyoruz. 6 baraj, 9 gölet inşa ettik.