Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında, "Çanakkale Kara Savaşları´nın 105. yıl dönümünde, vatanımızı ve bayrağımızı savunan askerlerimizin kahramanlığını ve milletimizin fedakarlığını minnetle anıyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

Milletimiz için "Çanakkale Ruhu" en zor şartlarda bile seferberlik içinde işgal girişimine karşı durmak, bağımsızlık uğruna mücadele etmek, başarıya inanmak, birlik ve beraberlik içinde hedefe yürümek demektedir. Ezelden beridir hür yaşamış milletimiz, hiçbir savaş ve saldırıyla kuşatılmaya geçit vermemiştir, vermeyecektir. Tarihimiz boyunca amacımız, her zaman bağımsızlığımızı korumak ve barışı tesis etmek olmuştur. Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen savaşın, terörün, şiddetin yerine barışı, huzuru ve insani değerleri ikame edene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Çanakkale Kara Savaşları´nın 105. yıl dönümü münasebetiyle, tüm dünyaya barış çağrımızı yineliyoruz. Bizler, yeni savaşların yaşanmaması ve barışın hakim kılınması için çalışırken, gelecek nesillerden de Çanakkale´nin verdiği mesajlara her koşulda sahip çıkmalarını bekliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale´de büyük bir mücadele ortaya koyan bütün kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadeleri yer aldı.

Anayasa Mahkemesi´nin 58. kuruluş yıldönümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi´nin 58. kuruluş yıldönümü nedeniyle de bir mesaj yayımladı. Erdoğan’ın mesajında, "Hukuk sistemimizin en önemli, en köklü kurumlarından biri olan Anayasa Mahkemesi´nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi, Türkiye´nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı merciimizdir. Bundan önce olduğu gibi, 2023 hedeflerimize yürüyüşümüzde de Anayasa Mahkemesi´nin ülkemizin ve milletimizin ufkunu genişleten bir misyonla hareket edeceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anayasa Mahkemesi´nin tüm mensuplarına başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadeleri yer aldı.





DHA