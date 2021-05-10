Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa için kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa için kritik görüşmeler

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa için kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılar ele alındı.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 23:15 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün’ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

Filistin için telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik alçakça saldırılarının durdurulması, uluslararası camianın bu saldırılara güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi ve Filistin’e destek olunması için Türkiye ve Kuveyt’in birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

DHA

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