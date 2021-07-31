Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti. 'Bizleri çok duygulandırdın' diyen Erdoğan, genç sporcunun başarılarının devamını diledi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 11:33 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu aracılığıyla tarihi zafer sonrası Mete Gazoz ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözlerinden öpüyorum Mete. Bizleri çok duygulandırdın. Adeta tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Türk Milletinin okçu bir torunu olarak tarihi bir başarı aldın. Son atışları gözlerim dolu bir şekilde izledim. Annene, babana seni yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'de seninle görüşüp konuşacağız. Allah devamını nasip etsin, puanlarımızı arttırsın." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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