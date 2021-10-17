Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Mevlid Kandili mesajı yayımladı.

17 Ekim 2021, Pazar 18:44 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.


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