Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Mevlid Kandili mesajı yayımladı.
17 Ekim 2021, Pazar 18:44 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1449759608457895943
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