Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili için yayımladığı mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum" dedi.
27 Şubat 2022, Pazar 23:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
DHA
https://twitter.com/RTErdogan/status/1498017591759192070