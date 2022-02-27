Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili için yayımladığı mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum" dedi.

27 Şubat 2022, Pazar 23:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

DHA


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