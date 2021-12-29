Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: En kısa sürede yürürlüğe girecektir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifimiz TBMM’ye sunuldu" dedi.
29 Aralık 2021, Çarşamba 22:05 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ’Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin TBMM’ye sunulduğunu belirterek, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun."
DHA