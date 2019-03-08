Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mutafyan için Ermenice taziye mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Türkçe ve Ermenice bir mesaj yayımladı