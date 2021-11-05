Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz. Tüm hayatını zararlı alışkanlıklar ve maddelerle mücadeleye adamış biri olarak daima Yeşilay'ın yanında olduk. İçki, madde ve kumar bağımlılığı tüm kötülüklerin anasıdır. Tütün kullanımları hem kendimize hem de çevremize zararlıdır. Bu (bağımlılıklarla) mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz.

Teknoloji bağımlılığı gerçek olmayan bir dünyaya hapseder. Teknoloji tabanlı yeni bağımlılık türleriyle mücadele Yeşilay'ın sorumluluk alanına girer. İnternete erişimin kolaylaşması ve sosyal medya platformalarının yaygınlaşması eskiden beri bildiğimiz bağımlılıklara yenilerini eklemiştir. Anne ve babalar kolaycılığa kaçarak çocuklarını elektronik cihazların bağımlısı yapabiliyorlar.