Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Nevruz Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

21 Mart 2021, Pazar 09:54 Son Güncelleme:
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Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Baharın müjdecisi, barış ve kardeşliğin simgesi Nevruz Günü'nü tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada binlerce yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz'un işaret ettiği birlik ve dayanışma duygusunun tüm dünyaya kök salmasını ve daim olmasını diliyorum. Nevruz'un yeşerttiği umut ve heyecanla hem ülkemiz hem bölgemiz hem de bütün insanlık için daha müreffeh, daha adil ve daha güvenli bir geleceği kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla omuz omuza vererek ilmek ilmek inşa etmeyi sürdüreceğiz. Nevruz'un aziz milletimize ve bütün insanlığa esenlik, bereket ve muştular getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

İSTANBUL,(DHA)

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