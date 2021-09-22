Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta önemli görüşmeler

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'taki temasları sürüyor. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyono'vu kabul etti.

22 Eylül 2021, Çarşamba 19:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Yeni Türkevi Binası'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

Öte yandan Erdoğan, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyono'vu kabul etti.

BRUNDİ CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile bir araya geldi.

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