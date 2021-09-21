Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta peş peşe önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta peş peşe önemli görüşmeler

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta peş peşe önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta peş peşe kritik temaslarda bulunuyor. Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ardından da Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi.

21 Eylül 2021, Salı 19:31 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir araya geldi. Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

SLOVENYA CUMHURBAŞKANI

Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi.

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