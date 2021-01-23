Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme için yeşil ışık: Esneme yapılabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme için yeşil ışık: Esneme yapılabilir

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme için yeşil ışık: Esneme yapılabilir

Restoran ve kafelerin çok sıkı denetim altında açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabinede yeniden ele alacağız. Şu an başarılı giden süreci geri döndürmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere göre bir esneme yapabiliriz" dedi.

23 Ocak 2021, Cumartesi 20:19 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, manşetlere taşınan kafe ve restoranların şartlı olarak açılmasıyla ilgili olarak, "O konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, daha önce de bunlar söylendi. Maalesef sıkı tutulmuyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda başarılı bir süreç var. Başarılı bir süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki, bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir" dedi.

Erdoğan, bir soru üzerine, "Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe çerçevesi içinde de aşı süreci devam edecek" ifadelerini kullandı.

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