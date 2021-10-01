Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Oğuzhan Asiltürk açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Oğuzhan Asiltürk açıklaması

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Oğuzhan Asiltürk açıklaması

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi.

01 Ekim 2021, Cuma 11:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.


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