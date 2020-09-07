Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ekonomimiz ve sigortacılık sektörümüzdeki tarihi önemden dolayı sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 2016'da Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluşunu gerçekleştirmiştik. 8 farklı sektör, 20 şirket ve taşınmazlardan oluşan güçlü bir portföye ulaştı.

Bugün de stratejik hamleyi harekete geçiriyoruz. Geçen yıl hazırladığımız pakette reformları hızlandıracağımızı açıklamıştık. Bu yönde 2 kritik adım attık. Eksik kalan yanını da tamamlamış oluyoruz. Ziraat, Halk, Güneş sigorta, Ziraat, Halk ve Vakıf Emeklilik bundan sonra Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak devam edecek. Böylece 38 bölgeyle ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz.

Fon tutarı 154 milyon liraya ulaşan BES sistemindeki adımlarla uzun vadeli düşük maliyetli bir kaynak sağlanacaktır. 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatıda toplanması maliyetleri düşürecek ve yeni bir dinamizm kazandıracak.

Türkiye Sigorta yenilikçi bakış açısıyla daha geniş kesimlere ulaşmak adına önemli bir misyon üstlenecektir. Kazanç gayesi yanında sektör ve kamu yarınını da düşünmesi yenilikçilik açığını giderecektir. Sigorta ve emeklilik tarafında önemli gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Adını gücünden alan Türkiye Sigorta'nın küresel rekabette ülkemizi zirveye taşımasını ümit ediyorum.

Çin'de başlayan Covid-19 en ciddi sağlık krizlerinden biridir. 900 bine yakın insanın hayatına malolan salgına birçok devlet hazırlıksız yakalanmıştır. Dünya eskisi gibi olmayacağı yeni bir döneme girmiştir. ABD, Almanya, Japonya,İngiltere gibi büyük ekonomilerin bile salgının etkisiyle sarsıldıklarını çok ciddi ekonomik kayıpları verdiğini görüyoruz.



