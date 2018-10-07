Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Bu toplantımızın ülkemizin içinden geçtiği sancılı dönemde çok güzel başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum. Kızılcahamam sadece doğasıyla, kaplıcalarıyla bilinen bir yer değil Kızılcahamam aynı zamanda şehitler ve kahramanlar diyarıdır.

Şehitler ağacındaki 6 bin 917 künye bu toprakları nasıl vatan kıldığımızın sembolüdür.

8 Mehmetçiğimizi şehit verdik. Bin yıldır söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyerek canlarını hiçe sayan tüm kahramanlarımızı hürmetle yad ediyorum. Hiç şüpheniz olmasın şehitlerin kanını asla yerde koymadık, koymayacağız.

4 BİN 584 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Terör sorununu Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartmakta kararlıyız.

Afrin'de 4 bin 584 teröristi etkisiz hale getirdik.

'ANINDA GEREĞİNİ YAPARIZ'

Terör saldırılarının da son günlerde yoğunlaşan ekonomik saldırıların da hedefi belli. Dikkat edin ülkemiz geliştikçe, güçlendikçe, çıkarlarını korumak için daha kararlı davrandıkça saldıranların da şiddeti artmıştır.

IMF borcunu tamamen sıfırladığımız bir dönemde gezi olaylarının başlaması tesadüf değil. Hemen bir saldırıya girdiler ve rakamlar çift haneli oldu.

Teröre bulaşmış olan bu kişiler sandıktan çıkacak olursa beklemeden, anında gereğini yapıp kayyum atarız.

Ekonomik sabotajlar üzerinden milli onur ve egemenliğimizin çiğnenmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.

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