Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öldürmekten, katletmekten yakıp yıkmaktan başka hiçbir kutsalı olmayan modern dönem haramileri tüm çirkeflikleri ile hayat damarlarımıza hamle yapıyor." dedi.

Başkan Erdoğan, "Asırlardır bilim aşıklarının mesken tuttuğu İslam şehirlerine bugün DEAŞ, PKK, FETÖ, Boko Haram, eş Şebab gibi proje örgütler musallat oldu. Öldürmekten, katletmekten yakıp yıkmaktan başka hiçbir kutsalı olmayan bu modern dönem haramileri tüm çirkeflikleri ile hayat damarlarımıza hamle yapıyor." dedi.

Erdoğan, "Bir milyon Müslümanın katledildiği Suriye'de hala Suriye'nin başındaki zat yerini korumanın mücadelesini veriyor, birileri de onun yerini korumasına destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklılıklarımızı kaşıyarak, meşrep ve mezheplerimiz üzerinden bizi birbirimize kırdırarak birileri şeytani düzenlerini idame ettirmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

AA