İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Güller şehri Isparta'nın gül kokan tüm ilçelerini, mahallelerini, sokaklarını selamlıyorum. 5 ay önce yine sizlerleydik. Bugün olduğu gibi o günde Isparta bizi bağrına basmıştı. Bizi yüzde 48'le zirveye taşıdığını için sizlere teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta da Isparta'dan milli iradaye sahip çıkmanızı rica ediyorum.

DEPOLAR BOŞALACAK

Şimdi buralarda elmalar depolarda yığın... Arkadaşlarımla konuştum, bu elmalar İstanbul, Ankara, İzmir gibi illere göndereceğiz, tanzim satışlar yapılsın. Depolar boşalacak. Benim milletimi kimse sömüremeyecek. Sömürtmeyiz. Simsarlar kaybediyor, millet kazanıyor.

Gönülsüz yapılan ibadetin bile insana hayrı olmaz. Siyasetin de temeli samimiyettir. Millete aşık olmadan siyasette başarı yakalanamaz. Biz o yüzden gönül siyaseti yapıyoruz diyoruz. Çünkü gönül beden ülkesinin başkentidir.

Yıllar evvel yola koyulduğumuzda bir sürü iftiraya maruz kaldık. Ama milletimizin sevgisiyle yola devam ettik. İçerideki ve dışarıdaki saldırılara önce siz izin vermediniz. 17 yıl boyunca vesayet güçlerinin içerideki ve dışarıdaki şer odaklarının antidemokratik saldırılarına göğüs gerdiniz. Yeri geldiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi canınız ve malımızla ülkeye, bizlere sahip çıktınız.

FETÖ YILANINI ÜZERİMİZE SALDILAR

Önce partimizi kapatmaya çalıştılar. Sonra gezi eylemleri, çukur olayları... 15 Temmuz'da da 40 yıldır besleyip büyüttükleri FETÖ yılanını üzerimize saldılar. Ama başarılı olamadılar.

Hamdolsun sonunda vesayeti zayıflatmayı, demokrasiyi güçlendirmeyi, ekonomimizi 10 kat büyütmeyi başardık. Şimdi CHP diyor ki IMF'e gidecekler. Bay Kemal bilmiyor ki IMF'e borcu biz ödedik. Borcu ilk alan da IMF'den CHP...

IMF Başkanı'na gittiğimizde dedim ki, "Bak başkan, bu ülkenin Başbakanı benim, bu ülkeyi sen değil ben yönetiyorum. İçişlerimize karışamazsınız" dedim. 23,5 milyar borcu ödedik, Mayıs 2013'te IMF ile işimiz bitti.

Savunma sanayiide de dışa bağımlılıkta kurtulduk. Artık teçhizatımızı kendimiz üretiyor ve kullanıyoruz. Sadece kullanmıyor ihraç da ediyoruz. 2018 yılında savunma sanayii ihracatımız 2 milyar 350 milyon...

İnlerine girdik, kaçacak delik arıyorlar. 735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı. Daha birkaç yıl öncesine kadar teröristlerin cirit attığı yerlerde şimdi huzu var, istikrar var.

İÇERİDEKİ GAFİLLER

Türkiye'nin ayağına pranga vuranlar sadece dış güçler değildir. İçerideki gafiller de var. En büyük darbeyi Türkiye onlardan yedi. Son 17 yılda kazandığı başarıların tamamını bunlara rağmen gerçekleştirmiştir. Bugün de benzer bir mücadelenin içerisindeyiz.

Ispartalı kardeşimin kilosunu 1 liraya sattığı meyve İstanbul'da 15 liraya yeniyorsa, bunun adı ticaret değil hırsızlıktır. Isparta'da 400 bin ton elma var. Bunu halledeceğiz, başka çare yok. Devletin görevi ne suretle olursa olsun bu hırsızlığı engelleyeceğiz. Tanzim satış noktalarının kurulmasıyla market fiyatları yarı yarıya düştü. Bu adımımızla kazançlı milletimiz, kaybedene patates fiyatına bel bağlamız Bay Kemal gibiler oldu. Tanzim satıları bir süre devam edecek. Fiyatlar düzelmezse tanzim satışa devam edeceğiz. Fırsatçılar devam ederse satışları sürdüreceğiz.

İMAR BARIŞINDAN 55 BİN 569 KİŞİ FAYDALANDI

Isparta'ya bugüne kadar 12,5 milyar lira yatırım yaptık. Isparta'ya gençlik merkezleri, spor salonları, sosyal tesisler kazandırdık. Şehrimizde imar barışından 55 bin 569 vatandaşımız faydalandı.

Proje tamamlandığında Isparta ülkemizin hızlı tren ağına bağlanmış olacak. Isparta'da 15 baraj 6 gölet inşa ettik.

Ispartalı çiftçilerimize 678 milyon lira tutarında destek verdik. Isparta'da 27 bin işyerine toplam 326 milyon lira tutarında SGK teşviği verdik. İstikrarın büyümesi için 31 Mart'ta bir yol kazası yaşamamalıyız. İnşallah bu seçimden de zaferle çıkıp 2023'e kadar enerjimizin tamamını yapısal reformlara vereceğiz.