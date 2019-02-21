Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye geleceğe doğru yol alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Huyu güzel insanların şehri Manisa'yı selamlıyorum. İstiklal savaşından sonra yakılıp yıkılan Manisa'nın, şehri ayaklandıran yiğit insanlarını selamlıyorum. Efeler, zeybekler, yiğitler diyarı Manisa'yı selamlıyorum.

Şimdi size güzel bir şey söyleyeceğim: Pencerede tül perde, perdenin ucu yerde, yürek oynar can titrer, sizi gördüğüm yerde.

Bizim de işte Manisa türküsündeki gibi sizleri gördüğümüzde yüreğimiz titriyor.

17 yıldır büyük mücadele verdik. Hem gönülleri hem de şehirleri abad ettik, edeceğiz. 2002 yılında yola koyulurken ilham aldığımız şehirlerden biri Manisa'ydı.

''DİKEY MİMARİYE KARŞIYIM''

Manisa büyükşehirde Cumhur'un adayını en ufak bir tereddüte düşmeden destekleyeceğiz. Böylece zillet ittifakına gereken dersi veriyoruz.

Türkiye'yi 3 buçuk kat büyütürken şehirlerimizi eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla tanıştırdık.

İmar barışıyla 109 bin Manisalı vatandaşımızın yüzünü güldürdük.

Manisa'da ömrünü tamamlayan Alaşehir sulamasında kapalı sisteme geçerek suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacağız.

(Riskli yapıların tahliyesi) Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım.

Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım.

Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak.

31 Mart seçimlerinin önemine işaret eden Erdoğan, "Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak." diye konuştu.

AA