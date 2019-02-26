Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Erzincan teröristler tarafından hedef alınmasına rağmen iman ve cesaretle üstesinden gelmeyi başarmıştır.

Erzincanlı kardeşimiz Binali Yıldırım Bey hep yanımda yer aldı.

Belediyemiz şehrimize bir Millet Bahçesi ve bir Millet Kıraathanesi kazandırdı. Öğrendiğime göre dolup taşıyor.

25 sağlık tesisini Erzincan'a kazandırdık.

''ERZİNCAN HAVA TRAFİĞİ ADETA UÇUŞA GEÇTİ''

44 km olan mevcut yol tünel ve viyadüklerle yarı yarıya azalacak.

Erzincan'da yatırımcılara 6 katrilyon TL destek verdik.

''HIZLI TREN MÜJDESİ''

Hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarını önümüzdeki yıl bitiriyoruz.

Erzincan hava trafiği adeta uçuşa geçti. Yolcu trafiği geçtiğimiz yıl yarım milyonu buldu.

Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer yok. Buyursunlar Irak'ın Kuzeyine gitsinler.

Bunların yalanlarının dipleri delik olduğu için sürekli yenilerini söylüyorlar.

Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edeceğim tazminatı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim.

Hocalı ve Başbağlar katliamında hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerime Allah rahmet etsin.