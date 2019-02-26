Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Benim hayat serüvenim çok çok farklı. Doğduğum yerden, arkadaş çevrem, ilkokul, ortaöğretim, imam hatip, orta ve lise ondan sonra tabii bizim o dönemlerde imam hatip mezunları üniversiteye girme şansına sahip değildi.

Lise fark imtihanlarına girecektiniz. İmam hatipten sonra Eyüp Lisesi'nden fark derslerine girdim. Aslında fark dersler bizim imam hatipte okuduğumuz derslerdi. Neyse o imtihanları da verdikten sonra üniversite hayatımız başladı. Marmara Üniversitesi İktisat ve Ticaret buradan devam ettik ve mezun oldum.

''GENÇLİK KOLLARINDA BAŞLADIK SONRA DA ANA KADEMEYE GEÇTİK''

Milli Türk Talebe Birliği, üniversitedeki çalışmalarımız ve oradan partimizin o zamanki AK Parti, Refah falan değil daha eskiye dayanıyor. Gençlik kollarında başladık sonra da ana kademeye geçtik. Aynı şekilde devam eden bir siyasi süreç oldu.

İstanbul'da 85 yıllarında İl Başkanlığı görevine geldim. O zaman Refah Partisi. İl Başkanlığı döneminde başlayan süreç İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum ana kadar devam etti. Daha sonra cezaevine girdik, cezaevinde 10 ay diye girdik 4,5 ay yattık. Daha sonra partimizi kurduk ve yüzde 34,4 gibi oyla parlamentoya CHP ile girdik.

''RABBİM BİZE 4 TANE EVLAT NASİP ETTİ''

Sonra babamın vefatı ardından validemin 2011'de vefatı var. Bu süreçte bir taraftan evliyim, çalışıyorum. Diğer taraftan amatör kümede de futbol oynuyorum. Camialtı'da başladım. 6 yıl orada oynadım.

Oradan İETT'de devam ettim. Orada 7 yıl kadar devam eden bir süreçti. Malum bir darbe girişimi olduktan sonra, oradan ayrılıp bu defa özel sektöre geçtim. Tabii bir taraftan ekmek mücadelesi, bir taraftan siyasi mücadelemiz. Ailenin en büyük zenginlikleri olarak çocuklar geldi. Biz 3 dersek boşuna demedik. Rabbim bize 4 tane evlat nasip etti. Bir taraftan eşimle beraber yavrularımızı en iyi şekilde yetiştirmenin mücadelesini verdik.

''MEYDANLARIN DİLİNİ MEYDANLARDA ÖĞRENECEKSİNİZ''

Çalışırsanız olacak, çalışmadan halkınızla beraber o dili kullanmadıktan sonra hele hele gönül dilini kurmadıktan sonra bir yere varmanız mümkün değil.

Meydanların dilini meydanlarda öğreneceksiniz. Bazıları diyor ki, 'artık bunlar televizyonlarla, sosyal medyalarla' hepsi doğru ama meydanların farkı bana göre daha farklı. Ben mesela en büyük zevki meydanlarda alıyorum.

Halkımın inancını, yaklaşımını, anlayışını görüyorum. Bugün Giresun, Erzincan mesela. Bu soğuğa rağmen insanlar oraya geliyorsa liderini özlüyor, ne söyleyeceğini dinlemeye geliyor. Biz mesajı verdiğimizde o da yakınlarına, akrabasına ulaştıracak.

ASKERLİKTE YENİ DÜZENLEME

Bu konuyla ilgili olarak şu seçim öncesi bu işi kanunu çıkarmaktı. Tabii yoğunluklar sebebiyle çalışmalarda bazı pürüzler nedeniyle yetiştiremedik. Şu anda bitti, taslak adeta bir tasarı noktasına geldi diyebiliriz.

''BEDELLİ DAİMİ OLARAK VAR''

Bunun üzerinde seçim sonrası duracağız. Milletimizin askerlikle bağını zedelemeden bu sorunu ortadan gidereceğiz. Bedelli bedelsiz, hep bu sorulurdu. Bedelli daimi olarak var.

Ve bunun da euro, tl, yuriçi yurt dışı böyle bir şey de yok. İki taraf da aynı bedeli ödemek suretiyle yapma imkanı yakalayacak. 6 ay 12 ay meselesi var. Bu konuyla ilgili çalışmalar nihai noktaya geldi. Bir de savunma bakanımızın bu konuyla ilgili çalışmaları çok etraflıca, kendisi de bunu anlatacak. Seçim sonrası Meclis tekrar açıldığında ilk işlerimizden birisi olacaktır."