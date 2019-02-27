Cumhurbaşkanı Erdoğan: THY'nin Çad seferleri haftada 3'e çıkacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ''THY'nin Çad seferleri haftada 3'e çıkacak.'' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
4 tane anlaşmayı imzaladık.
İki ülke arasında ticaret hacmi az.
Şu an ticaret hacmimiz 60 milyon dolar civarında.
Özel sektörümüzü ticarette teşvik ediyoruz.
''THY'NİN SEFERLERİ ARTACAK''
THY'nin Çad seferleri haftada 3'e çıkacak.
Terör ile mücadele konusunu ele aldık.
Çad ile iş birliğimizi sürdürme kararlılığımız dile getirdik.
Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun konuşmasından satır başları:
İş birliğini çeşitlendirmeyi değerlendirdik.
Mevcut potansiyelin farkındayız.
Kaliteli iş birliğini geliştirecek durumdayız.
Önemli alanlarda iş birliği anlaşmamız mevcut.
Terörle mücadele ortak mücadeledir.
Terörizm bu yüzyılın vebası.