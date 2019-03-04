Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm Bartınlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Biliyorum arayı biraz uzattık, nasip bugüneymiş. Bartın'ı ve Bartın'ın güzel insanlarını özlemişiz. Bugün gönüllerimizi buluşturan Rabbime hamdediyorum. Siz Bartınlı kardeşlerimin şu gerçeği çok iyi bilmesini istiyorum, uzun zamandır gelememiş olsak da Bartın'ı asla unutmadık, asla ihmal etmedik." diye konuştu.

Erdoğan, bundan sonra Bartın'a daha sık geleceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bartınlı kardeşlerim hamdolsun bizi hiç yalnız bırakmadılar. Tüm kritik süreçlerde, tüm sıkıntılı dönemlerde davalarına, bizatihi kendilerinin kurduğu ve bugünlere getirdiği partilerine sahip çıktılar. Şahsımı hem 10 Ağustos 2014'te hem de 24 Haziran seçimlerinde rekor oy oranlarıyla cumhurbaşkanlığı makamına getirdiniz. Hep milli iradenin, demokrasinin safında yer aldınız, bu güçlü duruşunuzla Türkiye'nin son 17 senede siyasette, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda yazdığı destanlarda, Bartın, pay sahibi oldunuz. Ülkemizin yolunu açtınız, Batı Karadeniz'in yolunu açtınız, Bartın'ın yolunu açtınız."

Bartınlılara, Zonguldak'tan selam getirdiğini belirten Erdoğan, "Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, milli iradenin gücünü daha da perçinlediniz, Türkiye'nin itibarına itibar kazandırdınız, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vefanızdan, kadirşinaslığınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin beka mücadelesine sahip çıkmanızı bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartınlılardan, Türkiye'nin beka mücadelesine sahip çıkmalarını ve 31 Mart'ta rekor oy oranı beklediğini dile getirdi.

"Bartın, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Bartın, 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun? Bartın, 31 Mart'ta istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun? Bartın, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi, gönül işi' diyor musun? Bartın, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor musun?" sorularını yönelttiği vatandaşlardan olumlu yanıt alan Erdoğan, "Maşallah, Bartın bu işi Allah'ın izniyle bitirdi. Bartın'da artık sandığın rengi belli olmuştur. 31 Mart demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. 31 Mart Türkiye için, aziz milletimiz için, Bartın için hayırlara vesile olsun." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Bartın türkülerinin sadece sevdayı, hasreti, mücadeleyi, kavuşmayı anlatmadığını, kendilerinin vatandaşa olan hizmet aşkını da en güzel şekilde anlattığını dile getirerek, "Denizden köpük gelir, perçemin döküp gelir, bir yiğit bir yar için dağları aşıp gelir." dizelerini aktardı. Erdoğan, "Biz de son 17 yıldır sizler için bu anlayışla çalıştık, çalışıyoruz. Biz de Bartın için gerekirse dağlar, deryalar aşarak sizlerin huzuru, refahı, esenliği için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bartın'a olan muhabbetlerini sadece sözle değil icraatlarıyla, yatırımlarıyla da gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, çünkü milleti lafta değil, özde sevdiklerini söyledi.

Son 17 yılda Bartın'a 6,5 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, eğitimde 354 yeni derslik inşa ettiklerini, 16 bin öğrencisi ve 567 akademisyeniyle şehrin sembollerinden biri haline dönüşen Bartın Üniversitesini kurduklarını hatırlattı. Erdoğan, "Bu ülkede bizden önce hükümetler yok muydu? Niye üniversite kurmadılar? Ama biz kurduk. Niye? Bartın'ın gençleri buralardan çıkıp İstanbul'a, Ankara'ya, şuraya buraya gitmesinler, dedik ki üniversite onların ayağına gelsin, onun için üniversiteyi burada kurduk." dedi.

Öğrencilerin barınma ihtiyaçları için 4 bin 93 kapasiteli yurt binaları açtıklarını, bu yıl içerisinde bin, gelecek sene de 2 bin 808 kapasiteli yurt binaları daha açacaklarını anlatan Erdoğan, Bartın'a sporcu yetiştirme merkezi, kapalı yüzme havuzu, gençlik merkezi, Amasra'ya da spor salonu ve futbol sahaları inşa ettiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi Bartın'da da sosyal devlet ilkesinin en güzel örneklerini hayata geçirdik. CHP gibi, sosyal devletin edebiyatını yapmadık, gerçek anlamda pratiğini ortaya koyduk. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman üniversite gençlerine burs veriyorduk. Bu CHP ne yaptı biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesine götürdü ve belediyelerin gençlere burs vermesini yasakladılar. Ne zamanki başbakan oldum, bu defa biz Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla burs ve kredinin önünü açtık. Şimdi her üniversite genci Kredi Yurtlar Kurumuna müracaat ettiği zaman ister burs alır, ister kredi. Yani geri döndürmek yok."

Bartınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlara, yaşlı ve engellilere toplamda 367 milyon lira kaynak aktardıklarını söyleyen Erdoğan, şehitlerin kendilerine ve devlete emaneti olan yakınlarına da sahip çıktıklarını ifade etti.

Sağlıkta Bartın'ı tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduklarını belirten Erdoğan, Bartınlıların temel sağlık hizmetleri için başka illere gitmek mecburiyetinde kalmamaları için yeni hastaneler inşa ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150 yataklı Bartın Devlet Hastanesi, Ulus ve Amasra ilçe hastaneleri ile 18 sağlık tesisi yaptıklarını dile getirdi.

Bartın Göğüs Hastalıkları Hastanesini, 44 yataklı ek blok yaparak büyüttüklerini aktaran Erdoğan, 400 yataklı Bartın Devler Hastanesi ile 4 sağlık tesisinin yapımının devam ettiğini vurguladı.

Bartın'da bin 210 konut projesini hayata geçirdiklerini, ulaşımda 7 kilometre olarak aldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 66 kilometre ilaveyle 73 kilometreye çıkardıklarını, Bartın Batı Çevreyolu'nun proje çalışmalarını başlattıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah kısa sürede yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Toplam 3,5 milyar lira maliyeti olan Zonguldak, Amasra, Kurucaşile bölünmüş yolunun yarısından fazlasını tamamladık. Aynı şekilde Çakraz Tüneli'ni Cumayanı Viyadüğü'nü, Gölderesini Köprüsü'nü ve Bartın şehir geçişindeki Şehitlik Köprüsü'nü tamamladık. Biz yaptık, biz dertliyiz, biz milletimize aşığız. Bu yolun kalan kesimi ve proje içindeki tünelleri de 2 yıla bitiriyoruz. Biz Ferhat'ız, siz Şirin, dağları deleceğiz, tünelleri açacağız. Ferhat'ın aşkı bunu gerektirir. Kozcağız-Yenice-Karabük ayrım yolunu inşallah seneye sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bartın-Çaycuma ayrımı Kozcağız yolunu, Bartın-Arıt-Aydınlar yolunu Bartın-Çaycuma-Devrek-Zonguldak ayrım yolunu ve Ulus-Pınarbaşı-Azdavay-Ağlı ayrım yolunu ise 2 yıla kadar tamamlıyoruz."

Aynı zamanda bir liman şehri olan Bartın'a tarihi nitelikte yatırımlar yaptıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"150 yıllık bir proje olan bölgenin kaderini tayin edecek Filyos Limanı altyapı inşaatında yarıya geldik. Bu projeyle Batı Karadeniz'de kuzey-güney aksında kombine taşımacılık hizmeti verilecek bir liman kompleksi hayata geçiriliyor. Proje sadece Bartın'ın değil Zonguldak'ın ve Karabük'ün de ortak projesi olacak. Liman'ın ve bağlantılı projelerin faaliyete geçmesiyle bu şehirlerimiz tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi olacak. Altyapı inşaatını seneye tamamlayacağımız Filyos'ta, üstyapı inşasına da 2021 yılında başlayıp, 2023 yılında inşallah limanı hizmete sunacağız. Amasra Limanı yolcu iskelesi ve küçük tekne yanaşma yerini ve Tarlaağzı ve Kurucaşile balıkçı barınaklarını inşa ettik. Amasra Limanı'ndaki mendirek inşatımız devam ediyor. Bartın için önemini bildiğimiz Adapazarı, Karasu Limanı, Akçakoca, Ereğli ve Bartın Limanı demiryolu projesiyle ilgili çalışmalar başladı. Yapımı süren Adapazarı Karasu Limanı Demiryolu projesinin devamı olacak bu hatla ilgili çalışmalar fizibilite aşamasındadır. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde yapımına başlamayı planlıyoruz."

Bartın'ın uzun yıllar hasretini çektiği, şehri taşkın zararlarından koruyacak Kirazlı Köprü Barajı'nı tamamlayarak hizmete aldıklarını ifade eden Erdoğan, Gökırmak üzerinde inşa ettikleri barajla 31 bin dekar arazi sulanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a kazandırdıkları Kışla Barajı ile de şehir merkezinin taşkınlardan korunduğunu vurgulayarak Kozcağız Barajı'nın yapımında sonlara geldiklerini, bu barajla yaklaşık 25 bin dekar arazinin sulanacağını dile getirdi.

Ulus Eldeş Barajı'nın inşasında yarıyı geçtiklerini bildiren Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar hizmete alacağımız baraj sayesinde 3 sulama tesisiyle toplam 57 bin dekar zirai araziye sulama suyu sağlayacağız. Son 17 yılda inşa ettiğimiz 37 taşkın koruma tesisiyle Bartın şehir merkezi ve 46 yerleşim yerini taşkın zararlarından koruduk. İnşaatları devam eden 18 taşkın koruma tesisimiz daha bulunuyor." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçi battı, çifti bitti" dediğini anımsatan Erdoğan, çiftçilere 152 milyon lira tutarında tarımsal destek verdiklerine işaret etti.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ni genişlettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Şimdi buraya ilave organize sanayi bölgesi yapmak için proje çalışmalarımız da devam ediyor. Bartınlı iş insanlarımızı, girişimcilerimizi toplam 9 katrilyon lira tutarında yatırım teşvikiyle destekledik. Desteklerimiz de 5 bin 200 kişilik ilave istihdam meydana getirdik. Bartın'daki 12 bin 416 iş yerimize toplam 295 milyon liralık Sosyal Güvenlik Kurumu prim teşviki verdik." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ı doğal gaz ile buluşturduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne çileler çektiniz. 5 kat binanın bodrumundan kömür, odun taşı ama şimdi düğmeye basıyoruz bütün daire ısınıyor. Biz Bartın'ın ilçelerine de inşallah doğal gazımızı getireceğiz. Bunları da yapacağız. Hans, Helga kullanacak da benim Ahmetim, Hasanım, Hüseyinim, Ayşe, Hatice kardeşlerim neden kullanmasın. Şu anda Türkiye'nin 81 vilayetine doğalgazı getirdik. 922 ilçesinden yarıdan fazlasına doğal gazı Türkiye genelinde getirdik. Biz buyuz. Şimdi Bartın'a bir Kültür Merkezi kazandırdık. İçinde 700 yıllık Orta İbrahim Paşa Camisi'nin 200 yıllık Arap Camisi'nin de olduğu 7 tarihi eserimizin restorasyonunu tamamladık."

Hiçbir sorundan kaçmadıklarını, çözüm için kolları sıvamaktan geri durmadıklarını dile getiren Erdoğan, eğitim, sağlık, adalet, emniyet olmak üzere dört direk üzerine Türkiye'yi yükselteceklerinin sözünü göreve gelirken verdiklerini hatırlattı.

Erdoğan, ulaşım, enerji, turizm, tarımda adımların atıldığını her geçen gün daha da ileriye gidildiğini ifade etti.

Kendilerinden önceki hükümetlerin halının altına süpürdüğü, senelerce görmezden geldiği sıkıntılarla cesaretle yüzleştiklerini anlatan Erdoğan, "Sadece hak ve özgürlükler noktasında değil, tapu meselesinden kadastroya kadar insanımızın hayatını bizzat etkileyen her konunun üzerine gittik. Bizden önceki yönetimlerin bize miras bıraktığı hiçbir sıkıntıyı evlatlarımıza aktarmamakta kararlıyız." diye konuştu.

"Hak sahiplerine yakında tapularını vermeye başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ın 1910 tarihli Havza-i Fahmiye Kanunu'ndan kaynaklanan bazı tapu problemleri olduğunu ve Bartınlı vatandaşların bu hususta ciddi sıkıntı yaşadığını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP senelerdir bu meseleyi istismar etti. Adeta yıllarca üzerinde tepindi. Ortaya doğru düzgün hiçbir çözüm teklifi getirmedikleri halde sanki sorunun müsebbibi bizmişiz gibi bir hava oluşturmaya çalıştılar. Sizlerin bir asrı aşkın süredir başını ağrıtan bu meseleye çözüm bulmak bize nasip oldu. Aslında 33 yıl önce bu konuda bir kanun çıkartılmıştı ama bu düzenleme ne Zonguldaklı ne de Bartınlı kardeşlerimize umdukları kolaylığı sağlayamamıştı. Biz 2015 senesinde bu kanunu yeniden detaylıca çalıştık, eksikleri, noksanları tespit ettik. Sizlerin lehine olacak şekilde değiştirdik. Hassas bir araştırmayla Türkiye taş kömürü havzasında kadastro çalışması yaparak hak sahiplerini belirledik. Bartın'da Havza-i Fahmiye'den mağdur toplam bin vatandaşımızı tespit ettik. Hak sahiplerine yakında tapularını peyderpey vermeye başlıyoruz. İmar barışıyla 21 bin 841 Bartınlı kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Bundan sonra sizin meselelerinizi kendi meselemiz bilip gerekeni yapmayı sürdüreceğiz."

"Bu adam belediye başkanı değil sokak kabadayısı"

Siyasetin gönül işi olduğunun altını çizen Erdoğan, "Nasibi, derdi yoksa o kişiye istediği kadar yetki verin, istediğiniz göreve getirin layıkıyla hizmet edemez. CHP zihniyeti on yıllar boyunca bu ülkede iktidar oldu. Millet çoğu zaman başka çaresi bulunmadığı için CHP zihniyetine görev verdi, bir sürü imkan sundu. Bunlar tek başına bu ülkede iktidar oldular mı? Tek partili dönemler oldu mu? Ne yaptıkları ortada. Bunlar bizim camilerimizi kapatmadılar mı, ahıra dönüştürmediler mi? Zannediyor musunuz şu anda farklı, yine aynı." şeklinde konuştu.

Hatay'ın Belediye Başkanının, bir köyün yol meselesiyle ilgili "Oy verirseniz hizmet alırsınız." ifadesini kullandığını belirten Erdoğan, "Şu kafaya, mantığa bak. Sen belediye başkanısın, senin görevin nedir? Senin görevin hizmet etmek. Ne demek yani, sen bana oy verirsen sana hizmet var. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bu adam belediye başkanı değil sokak kabadayısı." dedi.

"Bizde Kürdistan diye bir bölge yok ve tanımıyoruz"

"CHP'nin cemaziyelevveli de böyle. Bay Kemal kimlerle el ele kol kola dolaşıyor?" diyen Erdoğan, daha sonra HDP'li milletvekillerinin bölücü terör örgütüne yönelik sözlerinin yer aldığı görüntüleri izletti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var, Karadeniz'imiz, Akdeniz'imiz, Orta Anadolu Bölgemiz var, Ege, Marmara var. Bizde Kürdistan diye bir bölge yok ve tanımıyoruz ama sen eğer Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var haydi oraya git. Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız. Ne dedik biz? Bu teröristleri sonuna kadar kovalayacağız. Cudi'de bunları mağaralarda gömdük mü? Gabar'da gömdük mü? Tendürek'te gömdük mü? Kandil'de gömdük mü? Bitmedi gömmeye devam edeceğiz. Bunlar nerede hangi çukuru açtılarsa o çukurlara bunları gömdük mü? İnsansız hava araçlarımızla silahlı insansız hava araçlarımızla F-16'larımızla onlar kaçtı biz kovaladık. Kendilerine göre şemsiyeler falan uydurmuşlar, onlarla kendilerini koruyacaklar. Ne oldu? Korudular mı?"

Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Bu zillet ittifakına Türkiye genelinde Cumhur İttifakı olarak gereken dersi sandıklarda veriyor muyuz? Durmak yok... Hiçbir zaman bunlar Türkiye'nin derdiyle dertlenmediler, bunlar Kürt vatandaşlarımızı da istismar ettiler. Bizde ayrım yok, biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla velhasıl... Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik, bizim farkımız bu ama onların böyle bir derdi yok." diye konuştu.

Türkiye'ye telafisi ve tedavisi yıllarca sürecek büyük yaralar açıldığı değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı konuşmalarda üç şeyle mücadele edeceğini söylediğini anımsattı. Erdoğan, bunların çöp, çukur ve çamur olduğunu dile getirerek, "Bir şey daha söyledim, bir de üç Y... Bu da yokluk, yoksulluk ve yasaklar. Biz bunlarla mücadele ettik ve mücadele ede ede nereye geldik, elhamdülillah bu ülkede tek başımıza iktidara geldik, 16-17 senedir iktidar mıyız? Niye? Millet bizi sevdi, biz de milletimizi sevdik onun için. Eğer sen kalkar da millete hakaret edersen bu olmaz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin bir televizyon programına dair görüntüleri sinevizyondan vatandaşlara izleten Erdoğan, daha sonra hizmete giren şehir hastanelerinin tanıtım videosunu gösterdi.

"Millete verdikleri sözleri hiçbir zaman tutamadılar"

Şehir hastaneleri hakkında da bilgi veren ve yurt dışında şehir hastanelerinin örneğinin olmadığının altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin bu alanda öne çıktığını söyledi.

Erdoğan, 14 Mart'ta Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının yapılacağını anımsattı ve kısa bir süre sonra da Etlik'de 3 bin 600 yataklı bir şehir hastanesinin daha açılacağını hatırlattı.

Erdoğan, "Derdim şu, bu millet yapar, bunu göstermek. Sağlıkta da yapar, eğitimde de yapar, Allah'ın izniyle adalet, emniyet, ulaşım, bunlarda da yapar. Yaptık mı, yaptık. Denizin altından Marmaray'ı geçirdik mi, geçirdik, Avrasya Tüneli'ni denizin altından geçirdik mi, geçirdik, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı, yaptık ve Türkiye genelinde otobanlarla, otoyollarla elhamdülillah mesafeler aldık mı, aldık." diye konuştu.

Hizmetlerin artarak devam edeceğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Seçim dönemlerinde bunlar millete verdikleri sözleri hiçbir zaman tutamadılar. Meydanlarda dillendirdikleri projelerin tek bir tanesini dahi hayata geçiremediler. Söz verdiler, seçimden sonra unuttular, vadettiler, seçimden sonra üzerine yattılar, proje açıkladılar, seçimden sonra hiç oralı olmadılar. İktidarlarında taş üstüne taş dahi koyamadılar. Hatta vatan millet sevdalısı insanların yaptıklarını sabote ettiler. Nuri Demirağ gibi, Vecihi Hürkuş gibi vizyonerlerin çalışmalarını engellediler, gelişip büyümesine dahi fırsat vermediler.

Savunma sanayimizin yüzde 20'si yerliydi, şimdi yüzde 65 yerli ve biz şu anda 2,5 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Nereden nereye? Üretimde yerli girişimcilerimizi sürekli teşvik ettik, hala da teşvik etmeye devam ediyoruz. Fabrikaların, iş yerlerinin kapısına bunlar kilitler vurdular. Vatandaşın çoluğunun çocuğunun rızkından keserek devlete verdiği vergileri yatırıma dönüştürmeyip çarçur ettiler. Bizzat kendilerinin sebep olduğu, bizzat kendilerinin çıkardığı ekonomik sorunların çözümünü de gittiler, IMF kapılarında aradılar, IMF'den aldılar."

Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olduğunu belirterek, "Mayıs 2013 ve 23,5 milyar doları ödedik ve IMF ile işimizi bitirdik. O zaman Merkez Bankamızın döviz rezervi neydi biliyor musunuz, 27,5 milyar dolar, şimdi 100 milyar dolar. Nereden nereye?" dedi.

"Hiç yüzü kızarmadan bir de bizi eleştiriyor"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun IMF'den, enflasyondan, faizden bahsettiğini belirterek, "Bu milleti IMF kapılarına mecbur edenler sanki kendileri değilmiş gibi hiç yüzü kızarmadan bir de bizi eleştiriyor. Bunlar sadece yalancı değil aynı zamanda bunlar balık hafızalı. Ne bu milletin mazisini biliyorlar ne de kendi tarihlerini biliyorlar. Geçmişte IMF ile ilk anlaşmayı yapan CHP'dir, CHP ocağından yetişmiş yöneticilerdir, siyasetçilerdir, bağımsızlığı için Kurtuluş Savaşı'nda binlerce evladını feda eden bu ülkeyi senelerce IMF kapılarında süründüren de CHP zihniyetidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtaran partinin AK Parti olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkeyi gerçek manada ekonomik bağımsızlığına kavuşturduklarını ifade etti.

Bugün Türkiye'nin kendi sorunlarına milli ve yerli çözüm yolları üretebiliyorsa bunun son 17 yılda hayata geçirdikleri reformların sonucu olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün ülkemiz hiç kimseye muhtaç olmadan, hiç kimseye el açmadan en ağır ekonomik saldırıları bile göğüsleyebiliyorsa bu AK Parti'nin başarısıdır. Ne diyor? 'Bak yeniden kuyruk başladı.' diyor. Kim diyor? Bay Kemal. Bay Kemal, bu kuyruklar yokluk kuyruğu değil, yağ kuyruğu değil, benzin kuyruğu değil, gaz yağı kuyruğu değil, hasta kuyruğu değil. Bay Kemal siz ölülerimizi bile rehin alıyordunuz. Bu ülke bunları yaşadı. Bunlar varlık kuyruğu."

Sebze ve meyveyi vatandaşa yüksek fiyatla satma yoluna giden fırsatçıların ortaya çıktığını ifade eden Erdoğan, bunun üzerine bir hafta içinde tanzim satış yerleri kurduklarını ve fiyatları yüzde 50 düşürerek bunları vatandaşa ulaştırdıklarını hatırlattı.

Erdoğan, "31 Mart'a kadar bu iş oldu oldu, olmadığı takdirde TESKOMB ile görüştüm, bunun yanında aynı şekilde Türkiye'deki kamu, esnaf vesaire birlikleriyle görüştüm. Şimdi onlarla masaya oturacağız, gerekirse onlarla 81 vilayette bu ürünleri ulaştıracağız çünkü vatandaşımızı sömürmelerine müsaade edemeyiz. Biz vatandaşımızın acil evine girecek olan ürünleri onlara en uygun fiyatla ulaştıracağız." diye konuştu.

"Dünyada sorunsuz, sıkıntısız hiçbir ülke yok"

Altyapı olarak ne kadar gelişmiş, ekonomik olarak ne kadar ilerlemiş olursa olsun, dünyada sorunsuz, sıkıntısız hiçbir ülke olmadığına işaret eden Erdoğan, bugün 19,5 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin de ekonomik problemleri olduğunu ifade etti.

G20 üyesi Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, Brezilya'nın, Çin Halk Cumhuriyeti'nin de sıkıntıları bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fransa'nın haftalardır dertlerini duyurmaya çalışan sarı yelekliler gibi çok ciddi sosyal problemleri var değil mi? Bundan iki asır önce Sanayi Devrimi'ne imza atmış İngiltere'nin Brexit'ten kaynaklanan dertleri var. AB'nin düzensiz göç gibi, mülteciler gibi, İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, ırkçılık, işsizlik gibi derin sıkıntıları var. Her ülkenin değişen küresel şartlardan, iç politika ve dış politikadan neşet eden kendi çapına göre meseleleri var. Hayatın tabii akışı içinde bunların olması gayet normaldir. Aksini iddia etmek, aksini söylemek akıl karı olmadığı gibi çok büyük bir yalandır. Mesele sorunlar, sıkıntılar, belirsizlikler değil bunlara nasıl çözüm aradığınızdır. Asıl mesele problemlerle, cesaretle yüzleşme iradesini gösterebilmektir. Asıl mesele, sorunları halının altına süpürmek değil üzerine gidebilmektir. İşte 17 yılda ülkemiz bunu sağladı. 17 yılda işte bundan dolayı biz başarılı olduk. İnşallah bundan sonra da aynısını yapmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nerede aşılması gereken bir engel varsa onu asla görmezden, duymazdan gelmeyecek, kararlılıkla üzerine gideceklerini belirtti.

Eğitimde, sağlıkta, altyapıda, sanayide, tarımda, istihdamda, sosyal desteklerde Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine muhakkak taşıyacaklarının altını çizen Erdoğan, "Yeter ki Rabia'mıza sahip çıkalım." dedi.

Erdoğan, alandaki vatandaşlara "Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşıyoruz değil mi? Gençler kapı kapı dolaşıyoruz değil mi? Durmadan. 31 Mart'ta sandıklara sahip çıkıyoruz değil mi? Bunu başardığımızda Allah'ın izniyle ulaşamayacağımız hedef yoktur. Bunu başardığımızda üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Bütün bunlar için 31 Mart seçimleri çok önemlidir. 31 Mart seçimleri 2023 hedeflerinin önündeki en son engeldir. 31 Mart'a kadar inşallah gayretimizi sonuna kadar gösterecek, kazanılmadık gönül bırakmayacağız. Gönül belediyeciliğini herkese anlatacak, bilhassa eski Türkiye'yi bilmeyen gençlerimize ülkemizin nereden nereye geldiğini çok iyi izah edeceğiz. Bartınlı kardeşlerimin basiretine, ferasetine özellikle güveniyorum. Merkez ve ilçe başkan adaylarımıza sizden çok güçlü destek bekliyorum." diye seslendi.

Yatırım programında olan Bartın Irmağı Islah Projesi'ni de hayata geçireceklerini kaydeden Erdoğan, "Böylece orada da bir sıkıntı yaşamayalım istiyoruz. Bu adımları da kararlı bir şekilde atacağız." dedi.

Kaynak: AA