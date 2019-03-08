Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke ve millet olarak bugüne kadar yaşadığımız onca badireyi sapasağlam atlatabilmemizin en önemli sebeblerinden biri de aile yapımızın gücüdür. Bunun için aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bireyi ailesinden kopardığınızda onu istediğiniz gibi savurmanız, biçimlendirmeniz, korkutmanız, yönlendirmeniz, kullanmanız kolaylaşır.

Güya tabuları yıkıyoruz diye yola çıkanlar sonuçta insanlarımızı daha büyük tabulara mahkum ederek ailelerinden koparıyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Çocukları bir an önce aileden kopartacak yollar, yöntemler peşinde koşuyor. Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz. Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çırpınıyor.

Halbuki ben bu tavsiyemle hem en büyük gücümüz olan nüfusumuza sahip çıkıyor hem de aile yapımızı ayakta tutmanın mücadelesini veriyorum." diye konuştu.

AA