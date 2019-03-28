Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Atatürk Parkı’nda düzenlenen Çubuk mitinginde halka hitap etti.

Sözlerine Çubukluları selamlayarak başlayan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde şahsını yüzde 78 gibi çok yüksek bir oy oranıyla Cumhurbaşkanlığına layık gören Çubuklulara şükranlarını sundu. "Çubuk bugün gerçekten muhteşemsin. Siz bugün buradan 31 Mart akşamının adeta neticesini ilan ediyorsunuz ve diyorsunuz ki (Çubuk’un bileği bükülmez.)" diyen Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin tecrübesi ve azmiyle Ankara’ya çok çok güzel hizmetler yapacağına inandığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığında biz, büyükşehirde Özhaseki, Çubuk’ta Baki Demirbaş kardeşimiz hep birlikte omuz omuza verecek ve inşallah ilçemizde güzel hizmetler yapacağız." diye konuştu. Alandakilerin "Dik dur eğilme" sloganları üzerine Erdoğan, "Gençler şunu bilelim, biz beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz, sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik ve bundan sonra da bizim anlayışımız bu şekilde bu yolda devam etmektir. Birileri gibi terör örgütünün mensuplarıyla dirsek dirseğe verip yolda yürümek bizim karımız değil. İşte dörtlü mekanizmayı görüyorsunuz değil mi? Kimler var bunların içinde CHP var. İçi karma karışık sözde İYİ Parti var, Kandil’den talimatını alan malum HDP var. Bir de bunların yanında maalesef Saadet Partisi var." ifadelerini kullandı.

Referanslarının, bugüne kadar sadece laf üretmiş olanlardan farklı olarak Çubuk’ta yaptıkları yatırımlar olduğunu dile getiren Erdoğan, ilçeye yapılan yatırımları anlattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçeye 553 derslikli 18 okul inşa ettiklerini, derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 37’den 22’ye, ortaöğretimde 30’dan 22’ye düşürdüklerini, ilçedeki okullara 700 öğretmen ataması yaptıklarını söyledi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kampüsüyle Çubuk’un bir gençlik ve eğitim merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Erdoğan, üniversite öğrencileri için 818 kişi kapasiteli iki yurt açtıklarını, bir kaç yıla kadar 3 bin kişi kapasiteli bir yurt daha açacaklarını bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Çubuk gençlik merkezinin yapımının da bitmek üzere olduğunu kaydetti. Sağlıkta 100 yataklı devlet hastanesiyle birlikte 4 sağlık tesisini ilçeye kazandırdıklarını anımsatan Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla ilçede 584 konut inşa ettiklerini, Keçiören-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattı projesini tamamlayarak yatırım programına aldıklarını belirtti. Erdoğan, en kısa sürede inşa edecekleri bu hattın Çubuk’a kadar uzanacağını, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Çubuk arasındaki metro hattının 16 kilometre uzunluğunda olacağını ve 5 istasyondan oluşacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk Yukarı Çavundur Barajı’nı tamamladıklarını belirterek, yaklaşık 4 bin dekar araziyi sulayacak barajın sulama tesisinin yapımının sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, "Bunları size Yavaş anlatmaz, anlamaz bu işlerden. Bu iş bizim işimiz. Onun için Özhaseki ve Baki kardeşimizle bu işleri yürüteceğiz." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Kızık göletini rehabilite ettiklerini, Çubuk Barajı ve Esenboğa yolu arasının ıslahını, Çubuk çayının ilçe merkezindeki bölümünün taşkın koruması ve rehabilitasyonu ile mahallelerdeki 5 derenin ıslahını yaptıklarını kaydetti. Geçen yıl 45 bin kişinin ziyaret ettiği Karagöl’ü tabiat parkı ilan ederek koruma altına aldıklarını, çevre düzenlemesini tamamladıkları tabiat parkına dinlenme ve oturma birimleri, yürüyüş yolları, ihtiyaç alanları ve anneler için bebek bakım odaları yapacaklarını belirten Erdoğan, Çubuk ovasını sit alanı ilan ederek koruma altına aldıklarını da anlattı.

Yeni dönemdeki projelerine de değinen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk’ta aile yaşam merkezi yapacaklarını, burada sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği çocuk kulübü, gençlik merkezi, yaşlılar merkezi, engelliler merkezi, hanımlar lokali gibi birimler bulunacağını söyledi. Gençlerin her mevsim rahatça spor yapabilmesi için Gökçedere spor tesisleriyle bir millet kütüphanesini ilçeye kazandıracaklarını belirten Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki 30 bin metrekarelik alanda içinde çocuk oyun ve spor alanları, bitki, sergi alanları, bisiklet, koşu, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, kır bahçesinin olacağı park yapacaklarını, okulları ve bahçeleri mini futbol ve voleybol sahalarıyla donatacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçeyi potansiyeline uygun yatırımlarla donatmak için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı. Çubuk’un havalimanı, üniversite, sanayi ve ticaret tesisleri gibi Ankara’nın en önemli değerlerine ev sahipliği yapmanın yanında, aynı zamanda önemli bir tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu belirten Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine gelecek yıldan itibaren damızlığa ayırdıkları her hayvan için 100 lira ilave ödeme yapacaklarını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan, "Bu, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde çok ciddi bir rakamdır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, çiftçilerin girdi fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları yakından bildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Türk ekonomisine yönelik saldırılardan en çok mağdur olan kesimlerin başında üreticilerimiz geliyor. Bu sorunları aşmanın yolu, ekonomimizin gücünü artırmaktan, saldırılara karşı mukavemetimizi sağlamlaştırmaktan geçiyor. Türkiye’nin bir daha kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde sıkıştırılmasına izin vermeyecek güçlü bir ekonomik yapı kurmakta kararlıyız. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak adımları attıkça, bu tür tuzakların üstesinden daha kolay geleceğimize inanıyorum. Seçimlerden hemen sonra tüm gücümüz ve imkanlarımızla bu konuya odaklanacağız."

Erdoğan, yapısal reformlardan reel ekonominin desteklenmesine, istihdamın artırılmasına kadar her alanda Türkiye’nin önünde yepyeni bir dönem açacaklarını söyledi. Erdoğan, istihdamda tüm sıkıntılara rağmen geçen yıl net 550 bin kişilik bir artış sağlamayı başardıklarına dikkati çekerek, başlatılan istihdam seferberliğiyle hedeflerinin yıl sonuna kadar, 2,5 milyonluk ilave istihdama ulaşmak olduğunu vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz’dan sonra 1,5 milyon rakamını görmüştük. Bu defa çıtayı daha da yükseğe koyuyoruz." dedi.

Bu yıl bitmeden çiftçiler ve üreticiler başta olmak üzere ülkedeki her kesimin, ekonomideki olumlu gelişmelerin hayatına yansımalarını görmeye başlayacağının altını çizen Erdoğan, bunun için 31 Mart’ın çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 31 Mart seçimlerinden istikrar ve güven ortamını destekleyecek bir sonuçla çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Ama bu sadece yerele sırtını dayayanlarla değil. Şu anda merkezi yönetim bizde değil mi? Ülkenin Cumhurbaşkanı ben değil miyim? Kabinenin yöneticisi ben değil miyim? İşte şu anda bu kardeşinizin sırt sırta vereceği eğer yerel yönetimler olursa, o zaman durum çok daha farklı olacaktır. Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de tüm büyükşehirlerimizde bu dayanışmamız Türkiye’yi uçuracaktır." diye konuştu.

Türkiye’nin etrafının, ülkenin tökezlemesini bekleyenlerle dolu olduğunu belirten Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca terör koridoru kurmak isteyenler 31 Mart’ı bekliyor. Başta Bay Kemal bekliyor. Evet ne diyor? ’YPG’den bize zarar gelir mi?’ Şu anlayışa bak, şu yaklaşıma bak. Şu anda Türkiye’nin güneyinde Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunda kimler var? YPG var. Bunlar oradan bize saldırılar yapmadılar mı? Bu YPG bizim 100’ü aşkın kardeşimizi şehit etmedi mi? Ya sende nasıl bir akıl var?" ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda’daki terör saldırısında camide ibadet eden 51 kişinin şehit edildiğini anımsatan Recep Tayyip Erdoğan, alandakilere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı ifadelerinin yer aldığı video izlettirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi bu adamın Avustralyalı senatörden ne farkı var? O da aynı, bu da aynı. Ne diyor? ’İslam dünyasından kaynaklanan terör’ diyor. Kim bu? Bay Kemal. Yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de bir siyasi partinin başındaki bu Bay Kemal ne demek istiyor? Ya sen önce bir defa aynaya bak. Sen nesin? Kimsin? Yani Müslümanlar’ın karşısına geldiğin zaman bu ülkede, bukalemun gibi değişeceksin ama kalkıp böyle bir şey olduğu zaman da faturayı nereye keseceksin? Müslümanlar’a keseceksin. Ya bunu biz Batılıların ağzından duyuyoruz da sana ne oluyor Bay Kemal? Şimdi tencere kapak meselesi. İşte buyurun bu da Mansur Yavaş gibi birisini getirdi Ankara’ya, başkentimize büyükşehir belediye başkan adayı yaptı. Onun bundan bir farkı olabilir mi? Bu da adeta sahte senetlerle milletimizi aldatmaya kalkıyor. Benim Çubuklu kardeşim buna kanar mı? Gereken dersi bunlara en güzel şekilde pazar günü verir mi? Ama sadece Çubukla kalmayacağız. Nerede Çubuklu varsa telefonlarımızla arayacağız. Onları da uyaracağız. Niye? Çünkü Bay Kemal’in kılavuzu karga. Kılavuzu karga olanlarla biz yola gitmeyiz. Buna dikkat edeceğiz."

"Tek bir hedefleri var bizi yıkmak"

31 Mart’ın önemine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "Ezanımıza, bayrağımıza, bizi biz yapan tüm değerlere karşı savaş açanlar 31 Mart’ı bekliyor. İşte onun için ’beka meselesi’ diyoruz. Onun için ’sandıklarda bunlara gelin bir Osmanlı tokadı vuralım’ diyoruz. Ülkemizi tökezletmek için şu anda el ovuşturanlar var. Onların değirmenine gönüllü olarak su taşıyan birtakım siyasetçiler var. Çıkmış ’pazar günü intikam’ diyen beyni sulanmış olanlar da var. Adama bak, pazar intikammış, bunların beyni sulanmış. Onun için pazar günü çok önemli. Bu ’beka meselesi’ deyişimiz oradan kaynaklanıyor. Bunların hiçbirinin ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, büyümesinde, güçlenmesinde katkıları yok. Bunlar hep ülkemizi karıştırmak için var olmuşlar. Seçimlerde de milletimize hiçbir vaatleri yok. Tek bir hedefleri var bizi yıkmak. Bunun için CHP’sinden terör örgütünün emrindeki partiye, adı iyi kendi karışık bir partiye kadar herkes aynı ittifakın çatısı altında toplandılar. Biz inşa etmek için yola çıktık, onlar yıkmak için karşımıza dikildiler."

Miting meydanında HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin konuşmasını izleten Erdoğan, "Şimdi ben buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Bu adam kendisi aslında Kürt değil, ne idiği belirsiz. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var. Bizim Doğu Anadolu Bölgemiz var. Karadeniz’imiz, Akdeniz’imiz var, Ege’miz var, Marmara’mız var ama Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Sen Kürdistan’ı mı arıyorsun? Irak’ın kuzeyinde var. Yanına al o mekanizmanın içinde olanları da beraberce defolup gidin o Kürdistan’a. Size bu topraklarda mama yok. Bunu bilecekler." ifadelerini kullandı.

"Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesini ipotek altına aldın?"

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesini ipotek altına aldın? Sen kimsin? Benim Kürt kardeşlerimin oyları kendi iradelerindedir. Nereye isterlerse oraya bu oylarını kullanırlar. Ve AK Partili olarak bizler bugüne kadar Kürt kardeşlerimin Güneydoğu’da, Doğu’da bütün haklarının en üst düzeyde savunucusu olduk. Biz savunduk onları, bunlar değil. Bunlar onları hep katlettiler." Erdoğan, Diyarbakır Belediyesinin önünde aylarca Diyarbakırlı annelerin kaçırılan kızları ve çocukları için ağladığını anımsatarak, "Başbakanlığımda bana geldiler, onlarla konuştuk. Bunlar hain. Bunların zerre kadar bu bölgede emeği yok. Ne yaptılar? Çukur kazdılar mı? Hendekleri kazdılar mı? Devletin makinelerini oralarda kullandılar mı? Verdiğimiz paraları nereye gönderdiler? Kandil’e gönderdiler." diye konuştu.

O dönemde terörün bölgeye verdiği zarar sonrasında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki’nin Güneydoğu ve Doğu’yu yeniden imar ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Oraları tamamen yıkarak kurşunlanan, bombalanan binaları yeniden yıkıp yeniden Diyarbakır’ı inşa ettik, Siirt’i inşa ettik, Mardin’i inşa ettik, Silopi’yi inşa ettik, Van’ı inşa ettik. İşte şimdi biz sizlere böyle bir inşa ve ihya hareketini üstlenmiş Özhaseki kardeşimizi Ankara’ya Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıyoruz. Beş dönem Kayseri’de başarılı bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan arkadaşımı, yol arkadaşımı buraya aday gösteriyoruz."

"Büyükşehirlere tecrübeli işini bilen, devleti tanıyan isimler lazım"

Ankara’ya bir ilçenin "kenar, köşe başkanlığını yapmış birisini" aday göstermediklerinin altını çizen Erdoğan, "İstanbul da aynı şekilde. Büyükşehirlerimiz farklı, buralara tecrübeli, işini bilen, devleti tanıyan isimler lazım. Onun için de İstanbul’da Binali Yıldırım kardeşimle seçime girdik. Bizim dünyada yüz akımızın olması lazım." diye konuştu.

Ankapark 23 Nisan’a kadar ücretsiz

Ankapark’ın açılışının ardından 31 Mart akşamına kadar ücretsiz olduğu müjdesini verdiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün sabah gençlerle beraberdim. Mehmet Bey de yanımdaydı. Mehmet Bey’e orada dedim ki ’Şimdi ben senden ricada bulunacağım. 31 Mart diye ilan ettik ama Allah’ın izniyle ben inanıyorum bu seçimi kazanacaksın ve bu ilan ettiğimiz tarihi bir meclis kararıyla 23 Nisan’a kadar uzatalım.’ Nasıl buldunuz, iyi mi? Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir."

"Biz talimatı sadece milletimizden alırız, sizden alırız"

Erdoğan, talimatı sadece milletten aldıklarını belirterek, "Kandil’den değil, şuradan, buradan değil. Çünkü AK Parti milletimizin kurduğu bir partidir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısında kurduğu bir ittifaktır. Biz sadece bu ittifakın adını koyduk." dedi.

"Son yıllarda üst üste yaşanılan seçimlerin milletimizi yorduğunu biliyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: "İnşallah pazar gününden sonra önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem var. Belediyede de 5 yıl. Bu zamanı ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için en verimli şekilde kullanacağız. Diğerlerinin böyle şansı var mı? Yok. Bunun için pazar günü sandıklardan bize öyle bir destek verin ki, bu moralle inşallah 2023’e yürüyelim. Şu anda unutmayın İslam dünyası sizi takip ediyor. Sandıklardan ne çıkacak buna bakıyor." Ataların dediği gibi "marifetin iltifata tabi olduğunu" söyleyen Erdoğan, "Milletimiz sandıkta bize öyle destek verecek ki biz de sahada terör örgütlerinin tepesine binelim, ekonomimize tuzak kuranları ezip geçelim. Sizlerden pazar günü büyükşehirde ve ilçe belediyesinde bize rekor bir oyla destek olmanızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerin şöyle tamamladı: "Herhalde turşu diyarı bizi mahcup etmeyecek. Seçim günü Ankara’daki her bir kardeşimin mutlaka sandığa gidip aklının ve vicdanın gösterdiği şekilde oyunu kullanmasını istiyorum. Şimdi sizlerden son bir söz almak istiyorum. Hazır mıyız? Şimdi gördüğüm şu kitle öyle bir haykıralım ki tüm Türkiye duysun, tüm Ankara duysun. Çubuk, 31 Mart’ta sandığa sahip çıkıyor musun? Çubuk, 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na sahip çıkıyor musun? Çubuk 31 Mart’ta ’Memleket işi gönül işi’ diyor musun? Çubuk 31 Mart’ta gönül belediyeciliğine ’evet’ diyor musun? Büyükşehirde Mehmet Özhaseki’ye, ilçemizde Baki Demirbaş’a sahip çıkıyor musun? Rabb’im hepimizden razı olsun. Pazartesi gününden itibaren ülkemizin önünde açılacak yeni ve aydınlık dönem şimdiden hayırlı olsun. Ben belediye başkanlarımızı size emanet ediyorum. Çubuk’u da belediye başkanlarımıza emanet ediyorum."

"Bugün kendi hedeflerimizi kendimiz yeniliyoruz"

Mitingde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da kısa bir konuşma yaptı. Ülkenin nereden nereye geldiğini yerinde gördüklerini, hep birlikte müşahede ettiklerini söyleyen Oktay, "Türkiye 17 yıldır tarihinin en büyük hızlı büyümesini, gelişmesini, kalkınmasını yaşadı. Önümüze kim hangi engelleri çıkarmaya çalışırsa çalışsın, onlar patlıcanla, biberle, dövizle oynasınlar ama benim Çubuklu vatandaşım tüm bu engellerin üstesinden eze eze geçecek." dedi.

Geride kalan 17 yılda projeleri birer birer hayata geçirdiklerini, sağlıkta, eğitimde, turizmde, savunma sanayinde, her alanda adım adım belirledikleri hedeflere ulaştıklarını ve ulaşmaya devam ettiklerini dile getiren Oktay, "Bugün kendi hedeflerimizi kendimiz yeniliyoruz çünkü çalışan bir muhalefet yok, sadece konuşan bir muhalefet var." ifadelerini kullandı. Mitingde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de birer konuşma yaptı. Konuşmasından önce "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara kenevirden yapılmış torbaların içinde çay dağıttı. Mitinge Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

AA