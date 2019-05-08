Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) öğrencileri ile Kara Harp Okulu’ndaki iftarda bir araya geldi. İftarın ardından yaptığı konuşmaya tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, katılımcıların ve tüm İslam aleminin ramazanı şerifini tebrik etti.

Sınır içinde ve dışında Türkiye’nin güvenliği ve milletin huzuru için görev yapan askerlere şükranlarını sunan Erdoğan, askerliğin insanlığın daima var olan güvenlik ihtiyacı sebebiyle dünyanın en eski ve en onurlu mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

Bu görevi yerine getirmenin belirli fiziki şartların ve cesaretin yanında kalpte derin vatan ve millet sevgisiyle bunları temsil eden değerlere güçlü bir bağlılığı gerektirdiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: "Türk milleti tarih boyunca tüm bu vasıflara en üst düzeyde sahip olduğu için hep bölgesinin ve dünyanın en iyi askeri gücü olarak varlığını sürdürmüştür. Mesele bizim ecdadımız, bizim askerimiz olduğunda sayısal çoğunluk, hatta teknolojik donanım asla tek başına belirleyici olamaz. Çünkü bizim milletimizde öyle bir yürek, öyle bir taktik zeka vardır ki askeri mücadeleyi kazanacak bir yolu daima bulur. Bu özelliğimizi eğitim ve donanımla teçhiz ettiğimizde Allah’ın izniyle önümüzde kimse duramaz."

Devletin 2 bin 200 yıllık tarihine bakıldığında bunların sayısız örneklerini görmenin mümkün olduğuna işaret eden Erdoğan, ordunun yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılama görevini Milli Savunma Üniversitesinin yürüttüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ordunun insan kaynağı yetiştirme sistemini yeniden düzenlediklerini ve Milli Savunma Üniversitesini kurduklarını belirterek, "Üniversitemizin şu anda içerisinde bulunduğumuz Kara Harp Okulumuz başta olmak üzere tüm alanlarda kısa sürede önemli başarılara imza attığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Eksikler, aksaklıklar elbette olabilir. Bunları da en kısa sürede el birliğiyle çözecek ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, üniversite yönetimi ve hocalara gayretleri için teşekkür eden Erdoğan, "Öğrencilerimizi bu ecdat mesleğini tercih ettikleri için özellikle kutluyor, eğitimlerinde ve hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum. Sizlerin çabaları ve gayretleriyle 15 Temmuz ihanet çetesinin Peygamber ocağı olarak gördüğümüz kahraman ordumuzda yol açtığı tahribatı kısa sürede ortadan kaldırmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Milletin orduya ve askerlerine geçmişe nazaran çok daha büyük bir samimiyetle ve kararlılıkla sarıldığının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ordumuzun 15 Temmuz sonrasına ardı ardına yürüttüğü operasyonlarda ve elde ettiği başarılarda bu büyük kucaklaşmanın çok önemli katkısı olduğuna inanıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte çok daha muhteşem başarılara imza atacağız. Asker millet olarak ifade edilen bir ecdadın torunları olarak zaferlerimizle tarihe yön verdik. Öyle ki ’bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya, millet, milliyet nedir öğretmişiz’ biz böyle bir milletiz, sıradan değil. Birileri tarafından hasta adam olarak yaftalandığımız dönemlerde dahi herkese parmak ısırtan başarılar kazandık."

Sadece son bir asırda yaşanılanların bile Türk ordusunun büyüklüğünü ve gücünü göstermeye yeterli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bir asır önce en zor şartlarda Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de, İstiklal Harbi’nde destan yazan ordu işte bu orduydu. Kore halkının güvenliği ve bağımsızlığı için vatanımızdan binlerce kilometre ötede cesaretle çarpışan yine sizdiniz. Kıbrıs’ta katil çetelerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizi kurtaran yine sizdiniz. Afganistan’dan Bosna’ya kadar sorumluluk üstlendiğiniz misyon görevlerinde ülkemizi sizler gururla temsil ettiniz. Kahraman ordumuz dün olduğu gibi bugün de istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı olmaya devam ediyor. Ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmaya, karada, denizde ve havada haklarımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar karşısında en büyük gücümüz yine kahraman ordumuzdur. Son 35 yıldır, terör örgütlerine dağları yine siz dar ettiniz. Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında, İdlib’de, Irak’ın kuzeyinde dünyayı kendine hayran bırakan zaferlere sizler imza attınız. Şimdi de en yakın zamanda Münbiç’i ve Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden yine sizler temizleyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başına Kandil’i de Sincar’ı da sizler yıkacaksınız. Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımıza giderek artan tecavüz teşebbüslerini sizler durduracaksınız. Sınırlarımızın her bir karışında ve sınır ötesinde ülkemize yönelen her tehdidi çelik gibi sinenizde sizler karşılamaya devam edeceksiniz. Çünkü siz, bu milletin tunç yüreği, çelik yumruğu, karanlığı delen gözü, geleceği kucaklayan kollarısınız. Siz kahramanlığın, atıldıktan sonra bir daha dönmemek olduğuna iman etmiş ’ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ inancıyla yola çıkmış Türk askerisiniz."

Eski Ordu Marşı’nı okuyan Erdoğan, "Ordumuz her daim muzaffer olsun diyorum." dedi. Aynısının Harbiye Marşı’nda, adeta Eski Ordu Marşı’na mukabele niteliğinde olduğunu belirten Erdoğan, "Şahikalar üstünde meydan okur bu erler/Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler/Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti/Tarihlere sorun ki bize ’Ölmez Türk’ derler." dizelerini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi boyunca hep hakkın ve haklının yanında yer alan bu kasırga milleti dün durduramadılar, inşallah bugün de yarın da durduramayacaklar. Bana sizler gibi yol ve gaza arkadaşları nasip ettiği için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, öğrencilerin ramazanı şerifini tebrik ederek, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için gözlerini kırpmadan canlarını vermiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu mücadelede yer alıp da gazilik unvanıyla şereflenen kardeşlerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Siz değerli öğrencilerimize görev yapacağınız yerlerde şimdiden başarılar diliyor, Rabbim hepinizi korusun, muhafaza eylesin, muzaffer eylesin." diye konuştu.

AA