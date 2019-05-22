Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Adalet mülkün temelidir sözünün tüm hayatınız boyunca rehberiniz olmasını temenni ediyorum.

Adaletin olmadığı bir devlet temelsiz bir bina gibi eninde sonunda yıkılıp gitmeye mahkumdur.

Bugün de dünyada en çok ihtiyaç duyulan adalettir. Bizim uluslararası tüm platformlarda dile getirdiğimiz dünya 5’ten büyüktü çağrımız var. Aslında bu adalet arayışının tezahürüdür. Dünyayı bir ülkenin iki dudağı arasına mahkum eden anlayış adil bir yapı olamaz.'

Adalet konusundaki hassasiyetimizi kaybettiğimiz dönemlerde felaketler ardı ardına gelmiştir.

Adalet teşkilatımız bir dönem FETÖ'nün ağır saldırılarına maruz kaldı.

Son 17 yıldır fiziki imkanlarından insan kaynağına kadar her alanda adalet teşkilatını güçlendirmeye çalıştık. Adalet yolundan sapanların akıbeti yine hukuk içinde hesap vermektir.

BUNDAN ÖNCE MERDİVEN ALTI ADALET DAĞITILIYORDU

Bunun için adalet saraylarını kurduk. Bundan önce merdiven altı adalet dağıtılıyordu.

Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Zihinlerini ve kalplerini ideolojilere kiralamış olanların adalet dağıtması mümkün değildir. Bu meslek sadece hakka, hukuka adanmışlığa izin verir.

Biz olmazsak bu sistem çöker edasıyla milletimizin başına musallat olanlar karşılarında hakim ve savcılarımızı bulmuşlardır.

Hakimin ve savcının en büyük murakıbı kendi vicdanıdır. Bana göre öncelikli olan kanun değil hukuktur. Kanun yazılır, geçer, kağıt üzerinde kalır. Hukuk, hak ve halk arasındaki o bütünlüğün ta kendisidir.

TEK BİR MAZLUM KALMAZ

Adalet öyle bir kavram ki kimi durumda zulümle arasındaki fark bir soğan kabuğu kadar ince hale gelir.

Mevlana hazretleri zalimin üzerine düşenleri görevli ve yükümlü olduğu işleri yapmayan kişi olarak tarif ediyor. Allah gücü halk bunalıp da göklere el açmasın diye vermiştir. Ülkelerdeki yasalar semaya bir tek yarabbi çığlığı yükselmesin diye tesis edilmiştir.

Adalet bayrağı yükseldiğinde dünyada tek bir mazlum kalmaz.

Bu öyle bir vazife ki en küçük bir ihmali kaldırmaz. Önünüze gelen dosyalardan bir tekini bile gözden kaçırmanız vahim sonuçlara yol açabilir.