Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Alibeyköy'e güzel bir eser kazandırıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kulliye gerek erkek gerek kadın mescidiyle, gerek konferans salonuyla güzel bir eser. Yönetici kardeşlerimiz bu işin hakkını vermelidirler. Buradan yetişecek nesiller bizim için çok önemlidir.

Sıkıntılı bir ramazan geçiriyoruz. Ne yazık ki İslam ülkelerinde sıkıntılar yaşıyoruz. Umarız bu sıkıntılar aşılacaktır.

Önümüzde de seçim var. Umarız hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Çok çalışacağız.