Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yarın Yenikapı'da inşallah 313 bin kişiyle enderun teravih kılacağız

İktidarımızın ilk döneminde vesayete, darbe girişimine, 15 Temmuz'da kanlı darbe teşebbüsüne hep beraber karşı durduk.

Son yıllarda artan ekonomik saldırılara yek vücut olarak direndik.

Hamdolsun İstanbul 1994 yılından beri hiç bizi yalnız bırakmadı. İstanbul'a ne kadar şükran duysak az.

Tek başına, ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir.

Üsküdar'ın kalbimizde ayrı bir yeri var.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokrasiye gölge düşüren durumla karşılaştık. Oyları çaldılar.

Hiç kimsenin bizi sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirme hakkı yok.

23 Haziran'da yeni bir seçimle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kavuşacaktır.

23 Haziran'da sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum.

Birliğimizden, beraberliğimizden taviz vermezsek Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını kimse engelleyemez.

Türkiye'nin önünde hem çok büyük zorluklar hem de çok büyük fırsatlar var. Zorlukları fırsata dönüştürmek bizim elimizde

Ülkemizde bir kesim büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin sorunu sananlar, büyük oyunu görmeyenlerdir.

İnşallah 23 Haziran'da İstanbullular en doğru tercihi yapacaklardır.