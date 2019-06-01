Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Yurt içinde ve yurt dışında vatanımızın bekası için nöbet tutan Mehmetçiklerimize buradan selamlarımı gönderiyorum.

Ramazan Kur'an ayıdır, ibadet ayıdır. Hakka yaklaşma ayıdır.

Yarın Yenikapı'da 313 bin kardeşimizle enderun teravih namazı kılacağız.

Müslümanlar olarak meşakatli bir dönemden geçiyoruz. Komşumuz Suriye'de 8 yıldır aralıksız süren katliam her gün yeni canlar almaya devam ediyor.

Filistin'de, ilk kıblemiz Kudüs'e yönelik devlet terörü, tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca sürdürülüyor.

Türkiye bir huzur adası olarak göz dolduruyor.

Bugüne imtihanlardan geçe geçe geldik, kirli provokasyonlara maruz kaldık.

Bir daha asla milletimizin arasına fitne, fesat gölgesini düşürmeyiz, kardeşliğimize sahip çıkmalıyız.

Pehlivan rakibini yenen değil, öfkesini yenen, hırsının esiri olmayandır.

Biz ayrıştırmanın değil, kucaklaştırmanın tarafında yer alacağız.

Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgasına kurban veremeyiz.

Oylar çalındığı için böyle bir seçime ihtiyaç duyuldu.

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