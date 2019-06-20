Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Seçime bugünü de saymazsak cuma cumartesi iki gün kaldı. Acaba Batı bununla neden bu kadar ilgileniyor? Bu düşündürücü.

Nitekim yabancı basınla toplantım oldu. Toplantıda çok fazla bu konuya girmediler, bazı basın mensupları sordu. İlgilenmeleri tabii manidar.

''ÇOK CİDDİ SALDIRILAR OLDU''

31 Mart seçimlerinde biliyorsunuz çok ciddi saldırılar oldu.

Her şeyden önce burada hukuki durum neyse küfrün karşılığı tabii neyse sayın valimiz bu işi yargıya taşıma kararlılığında.

Sağ olsun burada seçimin ardından bu savcılık müracaatını yapma ferasetini de gösterdi. Tabii burada kararı kim verecek? Yargı verecek.

CANLI YAYIN

Bu ülkenin valisine it demenin ne demek olduğunu yasal olarak karar verecek mercii odur. Bir ilin valisine, yöneticisine bu tür küfürlerin karşılığı belli.

Burada ben büyük bir ispat yapacağım. Belediye başkanı seçilmeden böyle bir şey yaptı. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken okuduğum bir şiir nedeniyle mahkum oldum. Bu mahkumiyetle belediye başkanlığımı elimden aldılar. Devletin resmi yayın organlarında yer alan bir şiiri okudum. Elimden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını aldılar.

Bana orada bir soru sordun? Sizin yerinize gelecek olana kefil misiniz? Ben siyasette babam bile olsa kefil olmam. Ama ekonomik olarak gücüm neye yeterse ona kefil olurum dedim. Şimdi burada bu kadar önemli bir durum söz konusu.

Çünkü siz vali demek ne demek? Cumhurbaşkanının önündeki vekil demektir. Siz bir valiye 'it' derseniz kusura bakmayın bunu kimse yemez.

Ben de bir cumhurbaşkanı olarak valiye sahip çıkmak durumundayım.

''ALGI OPERASYONU VE MAĞDURİYET''

Bunların bildiği iki şey var algı operasyonu ve mağduriyet. Bu hukuk içerisinde olacak bir şey. Buranın tabii yargı böyle bir şeyi verdiği takdirde vermesi halinde zaten düşer. Hele bir konu var ki o da şudur; Özellikle bu tür yargı süreci içerisinde belli bir süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir. O süreyi aşmazsa göreve devam eder.

Göreve gelmeden bu işi yapma suretiyle cezayı aldığı anda bir defa bu benim kanaatimdir. Nasıl benim de düştüyse onun da düşer. Bana bu cezayı verdiler, benim belediye başkanlığım 4 yıl 6 ay gibi bir süre geçmişti, düştü. Benden sonra Meclis'te seçim yapıldı ve bir başka arkadaşımızla süre tamamlandı.

''MURSİ GİBİ OLACAK DEDİLER''

Mursi içeri alındığından kısa bir süre sonra özellikle bu CHP'nin trolleri benimle ilgili şu başlıkları atmaya başladılar: Erdoğan'ın akıbeti de Mursi gibi olacak dediler. Şimdi de yine aynı şekilde Mursi adeta orada 20 25 dakika çırpınırken en ufak bir müdahale olmadığı halde yine bu troller devreye girdiler. Erdoğan'ın akıbeti de aynı Mursi gibi olacak dediler.

Şu anda benim pazar günüyle alakalı şeyim bir zihniyet çatışmasında bir tarafta Sisi tarafları var. Bir tarafta da Binali Bey'in durumu var. Şimdi böyle bir anlayışla pazar günü seçime gidiyoruz. Dikkat edilirse bundan önce 31 Mart seçiminde nasıl bir benzetme yapıldı? Bütün Yunan gazeteleri nasıl devreye girdiler? Zihniyet benzetmelerini yapmak suretiyle de siyasi düşüncelerimizi güçlendirmek durumundayız. Yani bütün basını Erdoğan'a neden saldırıyor, neden dolayı saldırıyor? Bir zihniyet meselesinden dolayı saldırıyor.

Pazar günkü yayın çok konuşuldu. Beğendiniz mi?

Samimi söyleyeyim. Ben yayını beğenmedim. Neden beğenmedin derseniz, yayında objektif bir anlayış yoktu. Dakikalardan soru şekillerine kadar ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu. Soru soruş biçimlerinde tarafgirlik çok ön plana çıkıyordu. Binali Bey'e başkan adayı, diğer adaya başkan diye hitap edilmesi gözden kaçmadı. İki adayın konuşma sürelerine baktığınızda dikkat edilmemiştir. Mesela Sayın Yıldırım'a 4 dakika daha az süre tanınmıştır. Çok da ilginç bir şeydir. Sayın Yıldırım'ın sözleri hep kesilmiş, rakibinin böyle bir sıkıntısı olmamıştır. 10 kez CHP adayı müdahaleye uğruyor. Ama Yıldırım'ın 26 kez sözü kesilmiş.

''BU TAMAMEN SORU ÇALMA SANATIDIR''

İkinci soruya gelince özellikle bazı şeyleri anladık. O akşam orada bunu tespit ettik. 3 gün önce moderatör CHP adayı ile bir araya geliyor. 45 dakika bunların orada görüşmesi var. Tüm doneler, ne tür sorular sorulacak, bu tamamen bir soru çalma sanatıdır. FETÖ'cülerin sanatıdır bu. Konu başlıklarına göre o gösterdiği kartonlar var. Soruyu moderatör soruyor. Sorduktan sonrada oradan o karton çıkarılıyor ve gösteriliyor. Böyle bir hırsızlık olur mu? Bunlar 45 dakika çalıştılar.

Ben Sayın Baykal ile Dündar'ın programımız olmuştu. Çok da güzel bir tartışma oldu. Gayet güzel değerlendirmeler yapıldı. Hiç buna benzer olumsuz şeyler olmadı. Gönlümüz isterdi ki yine öyle olsun.

''BEN FARKLI İSİMLER VERMİŞTİM''

Sen benim danışmanımı alıyorsan rakibinin danışmanı da al. Eşit olarak hazırlanalım. Şimdi nedir bu bir moderatör olarak kendini bitirmiştir. Ben farklı isimler vermiştim. Ama bu isimler adaylar tarafından makul karşılanmadı ve iş bu noktaya geldi. Şimdi tabii öyle ya da böyle o akşamki tartışmanın da hasılasını pazar günü sandıklarda göreceğiz. Bu netice kendini çok açık ve net gösterecek.

Ordu valisi konusu, polislerle ilgili konular, sandıklarla ilgili yapılan çeşitli hırsızlıklar... CHP adayının böyle bir görüşmeyi 45 dakika moderatörler yapması da CHP adayının ne kadar sorumsuz olduğunun göstergesi.

HANGİ İSİMLERİ ÖNERMİŞTİNİZ?

Bu konu artık kapandı geçti. Yine o günün şartları belirler. Şimdiden onu konuşmak doğru olmaz. Böyle bir şey ben hiçbir zaman girmedim. Girmemenin nedeni bu tür endişeler. Her şeyde maalesef bir sıkıntı var. Artık ideolojik yaklaşımlar bu tür tartışmaları bozuyor. Ben o zaman ki daha yeni bu sürecin içerisindeydim. Sayın Baykal benden çok deneyimli bir lider olmasına rağmen biz o tartışmayı yaptık.

Bugün de yarın da artık belli deneyime sahip lider olarak ben herkesle bu tür tartışmalara girerim. Mesela biz bu çalışmayı yaparken Rusya'da nasıl oluyor, ABD'de nasıl oluyor? Hepsini aldık inceledik. Biz bu tartışmada Amerika'daki tartışmasını aldık. Ona benzer bir tartışma olsun dedik. Ve hakikaten hazırlıklar bu iyi niyetle karşı tarafa götürüldü.

''YAPTIKLARI YAPACAKLARININ TEMİNATI DURUMUNDA''

Şimdi bir defa bu iki şekliyle ele aldığımız zaman Binali Bey'in duruşunda bir olgunluk bir derinlik var. Şu anda bu ülkenin 81 vilayetinin her ilinde yollarından alt yapısından havalimanlarından varıncaya kadar elinin değmedi yer yok. İstanbul'da böyle bir seçim yaparken İstanbul seçiminde diyor ki siz 25 senede İstanbul'da ne yaptınız? İnsanın gözü varsa bunu görecek.

Sen kalkıp da Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı görmeyecek misin? 350 milyon insan geçti orada. Bütün bunlar İstanbul için bitirilmiş olan yatırımlar. Söğütlüçeşme'den kalkan metrobüsler Beylikdüzü'ne kadar gidiyor. Bunları yapan AK Parti belediyeciliğidir. Almanya'da Berlin havalimanı 17 yıl oldu hala bitirilemedi. Bizimki 5 yılda bitti. O eksikler bittiği andan itibaren bizim havalimanımız dünyanın en iyi havalimanı haline gelecek. Yaptıkları zaten yapacaklarının teminatı durumunda.

''ÇIKMIŞ İSRAFTAN BAHSEDİYOR''

Öğrencilere ücretten bahsediyor. İşte bu da bir yalan. Ben burs veriyordum. Benim verdiğim bursu CHP o zaman yargıya taşıdı. Ondan sonra yargı veremez dedi belediye, kaldırıldı. Bu bursu kredi de dahil başbaşkanlığa bağladık. Belediyeler hala burs veremez ama buna rağmen yalan söylüyor. Biz bir adım daha attık. Biz bu işi KYK'ya bağladık. şimdi 500 TL veriyoruz. Daha da öteye gidiyorum şu anda yüksek lisans öğrencilerine bu rakam 750 TL. Doktora öğrencilerine bin 500 lira ücret veriyoruz.

Burada yalan söylemeye, yapmadıklarımızı ya da yapamayacaklarımızı söylemeye gerek yok. Sen acaba belediyenin geliriyle bunları nasıl halledeceksin? İstanbul susuzdu, İstanbul'u suya biz kavuşturduk. Haliç'i temizledik o pislikten boğazdan su pompaladık. Biz Haliç'ten çıkardığımız çamuru Alibeyköy'de bir taş ocağına pompaladık. 650 bin metrekarelik bir alan oluşturduk. Şimdi orada bir oyun parkı var. Çıkmış israftan bahsediyor.

Feshane'yi biliyorsunuz Sözen Eczacıbaşı'na vermişti, orayı halledemediler. Biz belediyeye gelince bugünkü Feshane'yi biz ele aldık. Bir Küçükçekmece'de Yahya Kemal Kültür merkezi var. Tek kelimeyle muhteşem. Bunları görmek lazım. Görmediği için bir şey yok diyor. Bizim hemen hemen her ilçemizde kongre kültür merkezleri var.

- Sayıştaş raporundan bahsediliyor. Sayıştaş bizim böyle bir raporumuz yok diye yalanladı.

İstanbul sıradan bir şehir değil. İstanbul benim dönemimde 8, 8 buçuk milyon nüfusa sahipti. 94-99 arasında maliyetler belli bir fiyattaysa bu şuanda aynı bedeli çıkarmanız mümkün değil. Buradaki bedel ve maliyetler yatırımların artmıştır. Biz belediye başkanlığını aldığımızda kavşakmış, alt geçitmiş bunlar yoktu. Ben geldiğimde metrobüs falan yoktu. Oturduk arkadaşlarımızla biz milletimize Mercedes, Mans bu tür otobüslerden alalım dedim. Benden sonra arkadaşlarım daha da ileri gitti. Metrobüs sistemini İstanbul'a kurdular.

''METROYU YAPMAK KOLAY DEĞİL''

Metroyu yapmak kolay bir iş değil. Diğer metro hem zaman alan hem de maliyetleri çok çok yüksek. Her türlü metro yatırımı İstanbul'da var. Bunları yapan AK Parti belediyeciliği. Uzaktan kumanda ile gidiyor. İstanbul dünyada buna erişen nadir şehirlerden biri. Kadıköy'den Kartal civarına kadar metro sistemi kuruldu. Şimdi Mecidiyeköy'den havalimanına kadar sistem kuruluyor. Sayıştaş ne diyor? Biz böyle bir tespit yapmadık diyor. Ama Beylikdüzü'nde böyle bir tespit yapıldığını yine Sayıştay açıklıyor.

''İSTANBUL'DA HAVA KİRLİLİĞİ KORKUNÇTU''

Şimdi bu anlattıklarımdan zaten bu aşkımı heyecanımı anlamanız lazım. Bunları içerisinde bizi en çok etkileyen çöp, çukur, çamurdur. İstanbul gibi bir şehre asla yakışmıyor. O arada İstanbul'da Habitat 2 toplantısı vardı. O toplantıda sonuç bildirgesinin içerisinde dünyanın en temiz şehirlerinden bir tanesi olarak İstanbul girdi. En önemli sorun suydu. Su konusunda hakikaten Veysel Bey o da İSKİ'nin başındaydı.

O da orada çok başarılı bir performans ortaya koydu. Su konusunda İstanbul'un sorununu bir yıl bir buçuk yıl içerisinde çözmeye başladık. Su istasyonlarının kurulduğu bir şehirdi İstanbul. İstanbul'da hava kirliliği korkunçtu. Bu hava kirliliğini aşma konusunda 50 bin eve doğal gaz gitmişti. Ben görevden ayrıldığımda 1 milyon 250 bin doğal gaz var.

''YARIŞ VE REKABET BAŞLADI''

Şimdi bu tabii bu tespit çok önemli. Anneler - babalar evlatlarına ne kadar anlatıyor bilemem. Biz nerelerden geçtik ev-ladım... Gençler için de bu ütopya. Üniversitelerde biliyorsunuz harç alınıyordu. Bununla ilgili gösteriler yapılıyordu. Harcı biz kaldırdık, üniversite gençliğine sorsak harcı biz kaldırdık.

Şu anda üniversite gençliği bir şeye bakıyor. Bu para lebleli çekirdek diyor. Fakat şunun değerlendirmesini yapmıyor. Bu ülke 94'te neredeydi, şu anda nerede. İstanbul Belediye Başkanlığı seçildiğim yıla denk geliyor, ülkemize sağlam belediyecilik anlayışını biz kazandırdık. Yarış ve rekabet başladı yerel yönetimlerde. Yeni genç kuşaklara bir defa diyor ki bakıyorum Binali Bey'in ve rakiplerin vaatleri var.

TURİZM YATIRIMI

Bazen düşünüyorum acaba vaatler doğru mu? Bakıyorsunuz işte otobüslerin ücretsiz olması, ücretsiz internet. Acaba bunlarla mı belediyeciliği tanımlayacağız diye. Ben belediyeciliği bununla tanımlamayı çok da gerçekçi bulmuyorum. Samsung'da siz yarım gün okuldasınız yarım günden sonra Samsung firmasına gider çalışırsınız. Bu hem stajdır hem de ücreti öyle alırsınız. Biz Türkiye'de teknopark oluşturduk. Belediyelerde aynı şekilde İstanbul bu işe müsaittir. İstanbul için büyük sanayi kuruluşlarında buna benzer yarım gün istihdamla bunun adımları atmakta fayda var.

Şimdi İstanbul'a gelenler turizm yatırımı yapmak için bizden yer istiyorlar. Belediyeciliği özellikle buralara kaydırmamız lazım. Kentsel dönüşümle beraber buradaki yapılaşmayı nasıl yapacağız. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Buralar-da halka dokunacak somut uygulamaları bizim esas almamız gerek diye düşünüyorum.

NEDEN 94 VURGUSU?

94 sadece belediyecilik değil, siyasette de bir kırılma noktasıdır. Orada vurgu 94 ruhunu yeniden yakalamamız gerekiyor. O yıllarda beraber yola çıkmış olduğumuz, aynı beraberlik ruhu ile yeni bir rotaya yürümemiz lazım. Mahalle temelli kentsel dönüşüm gibi kritik alanlarda, mimarinin korunduğu dönüşümler yapmak. Apartman ruhu ile bu ruh kayboldu. Hasta oluyor haberimiz yok. Site zaten bir felaket. Dolasıyıla acaba bunu yeniden yakalayabilecek miyiz?

Sadece iskan değil bu yapılanma içinde bir okulu olmalı. İbadethanesi olmalı, alışveriş merkezi olmalı. Buna yönelik projeleri hazırlayacaksınız diye arkadaşlarımıza talimatları verdik.