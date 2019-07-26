Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.

Düzceli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekeni yapacağız.

Gıda güvenliği bizim için milli güvenlik meselesidir.

Türk tarımını eleştirenlere rakamlarla cevap veriyorum.

Organik tarım ve tohuma öncelik verdik.

Binin üzerindeki tohum çoğaltılarak tescile hazır hale getirildi.

Tarım ve hayvancılıktaki tüm faaliyetler izlenecek, çiftçilerimizin mağduriyeti giderilecektir.

Merkez Bankası faizde 425 baz puan indirdi, daha düşecek, yıl sonuna kadar daha da düşecek.