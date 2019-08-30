Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Gazi Mustafa Atatürk'ü kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle yad ediyorum. Bu kutlu emaneti bizden sonraki nesillere bırakmayı en önemli görev olarak görüyoruz.

Anadolu'nun bağrına saplanmak istenen hançeri söküp atan atalarımız yepyeni bir ufuk açtı.

Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını miras bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Kahraman güvenlik güçlerimiz, bugün bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor.

Türk devleti, dostları ve kardeşleri ateş çemberi altındayken buna sırtını dönebilecek bir devlet değildir.

Askerlerimizin görev yaptığı her yerde, inşa faaliyetlerimiz güvenlik faaliyetlerimizin kat be kat üstünde olmuştur.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece, başarıdan başarıya koştuk. fitnenin peşine düştüğümüzde kaybettik.

Ayrıntılar geliyor....



