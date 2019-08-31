Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Siz balıkçıların hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu değişikliğini teknik düzeyde tamamladık. Meclis açıldıktan sonra gerekli yasa teklifini sunacaklar.

2018 yılında 628 bin ton su ürünü ürettik.

Yeryüzünde insana sunulmuş her şey bizlere verilmiş emanettir.

Milyonlarca insanın rızık kapısı olan denizlerimiz, göllerimiz çok ciddi tehdit altında... Tonlarca plastik atık, denizlerimize boca ediliyor. Balık o naylonlardan beslenir hale geliyor.

Son dönemde balık türlerinin azalmasının ana sebeplerinden biri artan bu kirliliktir. Bir önemli sebep ise av yasaklarına dikkat edilmemesidir. Kaçak av gelecek nesillerin hakkını gasp etmektir.

Bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum. Dümeniniz viya rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun diyorum.

Ayrıntılar geliyor...







