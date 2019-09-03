Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis ile ortak basın toplantısı düzenledi

03 Eylül 2019, Salı 20:44 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimiz 5 milyar dolar.

Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden biridir.

Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis: 

Türkiye ziyaretine geldiğim için çok mutluyum. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Güvenli bölge teklifimiz var. Obama döneminde de masadaydı. İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Sessiz kalmak mümkün değil. Cenevre'den önce bazı adımlar atılmalı.


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