Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimiz 5 milyar dolar.

Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden biridir.

Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis:

Türkiye ziyaretine geldiğim için çok mutluyum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Güvenli bölge teklifimiz var. Obama döneminde de masadaydı. İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Sessiz kalmak mümkün değil. Cenevre'den önce bazı adımlar atılmalı.



