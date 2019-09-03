Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis ile ortak basın toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:
İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimiz 5 milyar dolar.
Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden biridir.
Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum.
Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis:
Türkiye ziyaretine geldiğim için çok mutluyum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Güvenli bölge teklifimiz var. Obama döneminde de masadaydı. İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Sessiz kalmak mümkün değil. Cenevre'den önce bazı adımlar atılmalı.