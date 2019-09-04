Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

''Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle yad ediyorum. Anadolu’ya ayak bastığımızdan günden bugüne kadar bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Bizler vatanını bayrağını, ve istiklalini koruyabilmek için çetin imtihanlardan geçmiş bir milletin mensuplarıyız. İstiklal harbimizin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi aziz milletimizin hafızasında çok önemli bir yere sahiptir. Milli mücadelenin işaret fişeği burada atılmıştır.

Sivas milli mücadelenin ve cumhuriyetin ilk merkezidir. Bir asır önce bugün Sivas Kongresi’ne iştirak eden delegeler burada milli bir duruş sergilemiştir.

Sivas Kongresi deyince hemen gözümüzün önüne gelen tarihi bir fotoğraf vardır. O gün İstanbul temsilicisi ile buradaydı, Bursa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar buradaydı.

Sivas’taki tarihi toplantıda bütün vatan temsil ediliyordu. Bir asır sonra aynı mekanda Sivas’taki heyecanı asla kaybetmediğimizi tekrarlamak istiyorum. Tarihe sultan şehir olarak geçen Sivas her zaman önemli bir yönetim merkezi olmuştur.''

Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik-beraberlik duyguları yer bulur.

Tam 108 gün boyunca ülke Sivas'tan idare edildi.

Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez.

Sivas kongresinin yüzüncü yıl dönümünde bir kez daha haykırıyoruz. milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, istikbalimiz bizim namusumuz ve şerefimizdir. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız.

Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere gereken cevabı vermeye devam edeceğiz.

Türkiye manda tartışmasını Sivas'ta kapattı. Ama bazı zihinlerde bu özlem devam etti.

Kendi medeniyetinize yabancılaştığınızda, ezanımızdan rahatsız olabilirsiniz. Hatta kendinizi milletimizin iradesine kasteden darbecilerle kendinizi aynı çizgide görebilirsiniz.

Her fırsatta Rabiamızı dile getiriyoruz. Tek bayrak, tek millet, tek vatan tek devlet diyoruz.

Ramazan ayına kadar yüksek hızlı trenimizi inşallah Sivas'a vardıracağız.