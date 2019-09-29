Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) hizmete giriş törenine katıldı.

'TÜRKİYE SAVAŞ GEMİSİNİ MİLLİ İMKANLARIYLA TASARLAYAN 10 ÜLKEDEN BİRİ'

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olduğunu belirtti.

'GEMİLERDE HER ALANDA YERLİ VE MİLLİ İMKANLARI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARTMAKTA KARARLIYIZ'

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız."

Savunma sanayi alanındaki gelişmelere değinen Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır." diye konuştu.

AA