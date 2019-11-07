Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yeni işbirliği adımlarını değerlendireceğiz.

Ekonomik ve ticari ilişkileri görüşeceğiz.

Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturmuştur.

Harekatın başladığı günden itibaren Türkiye ile dost bir ilişki sergileyen tüm ülkelere teşekkür ediyorum.

Aynı şekilde Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız.

Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir.





UEFA açıklaması

Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır.

Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor.

Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor.

Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor.

Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur.





Bahçeli'nin ABD ziyaretiyle ilgili açıklaması

Sayın Bahçeli'nin duruşunu şükranla yad ediyorum.

Telefon görüşmesinden sonra ziyaret ile ilgili kararımı verdim.

Bu ziyaret Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı farklı bir önem taşıyor.

ABD'nin bölgede etkinliği söz konusu ve orada bulunan terör örgütüne 33 bin TIR silah gönderdiler.

Bunları yüz yüze görüşmek telefonla görüşmekten daha verimli olacaktır.

YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içinde bize verenler, şu anda bunu gerçekleştirmiş değil.

150 saat geçti, teröristler çıkmış değil.

Şu anda teröristler, Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor.

Bu sabah 11 şehit var.

Tabii karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü.

Dün gece Sayın Trump ile görüştük, bu ara Sayın Putin'le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim.





Bağdadi'nin eşinin yakalanması

Olay ciddi boyutlara doğru gidiyor.

Bağdadi'nin tüm yakın çevresi ülkemizi hedef aldı.

Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli.

Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor.

Yakaladıklarımızı geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, orada duracaklar.

Adalet Bakanlığı ne karar verecek, göreceğiz.





Sınır dışı edilen DEAŞ'lıların sayısı 7 bin 550

Bugüne kadar Türkiye'ye giriş yasağı konulan DEAŞ'lıların sayısı 76 bin.

Bunu Bay Kemal bilmez.

Sınır dışı edilen DEAŞ'lıların sayısı 7 bin 550, hapisanelerimizde şu anda bin 149 DEAŞ'lı militan var.

Bunlar mücadele değil mi?

Attığımız kararlı adımlar değil mi?

Ama o bunları da kabul etmez.

Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin vermiş olduğu bu mücadeleyi takdir etmesini bil.